Jóvenes protagonizaron una violenta pelea en el Parque Jaime de Nevares

Lo que parecía un alegre festejo de Navidad entre jóvenes y adolescentes reunidos a lo largo del Parque Jaime de Nevares , terminó con una violenta pelea . La secuencia quedó registrada por un usuario de tiktok, quien publicó el enfrentamiento en su perfil.

En las imágenes se puede apreciar como dos jóvenes comienzan a agredirse físicamente mientras los demás espectadores incitan a que el conflicto siga y se agrande aún más . No obstante, acto seguido otro muchacho se involucra para intentar frenar los disturbios, pero posteriormente agrede a su interlocutor y termina sumándose.

Finalmente, el violento enfrentamiento no pasó a mayores gracias a la intervención de un móvil policial que se hizo presente en el lugar.

Violenta pelea durante la madrugada de Navidad en el Parque Jaime de Nevares

En estas fechas, Navidad y Año Nuevo, es frecuente que centenares de jóvenes y adolescentes se acerquen a celebrar y disfrutar con música y alcohol, luego del brindis en distintos espacios verdes de la ciudad. En ocasiones anteriores, los encuentros se dieron en el Paseo de la Costa, la Isla 132 y el balneario Gustavo Fahler.

Por fortuna, en esta ocasión, gracias a la intervención policial, no hubo que lamentar víctimas ni heridos.

Brutal golpiza en Chos Malal durante Navidad

Un joven de 37 años de Chos Malal fue víctima de una brutal golpiza durante la madrugada de Navidad en el sector de La Costanera, donde fue encontrado inconsciente y con el rostro gravemente lesionado. El hallazgo se produjo cerca de las 8 de la mañana, cuando una mujer que caminaba por la zona dio aviso a la Policía, lo que permitió una rápida intervención de los servicios de emergencia.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Gregorio Álvarez, donde permaneció internada durante varias horas hasta ser estabilizada. Debido a la gravedad de las lesiones, politraumatismos de cráneo y compromiso en uno de los globos oculares, se resolvió su derivación al Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, donde continúa internado en terapia intensiva, con coma inducido y asistencia respiratoria.

En el marco de la investigación, la Policía descartó un intento de robo y estableció que el ataque se produjo en el contexto de una riña iniciada tras un evento navideño. El presunto agresor, un joven de poco más de 20 años y también oriundo de Chos Malal, fue localizado y detenido en el paraje Chapúa, quedando a disposición de la Justicia para la correspondiente formulación de cargos.