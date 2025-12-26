Neuquén lanza una app para que personas sordas puedan solicitar asistencia médica en emergencias

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén ( SIEN ), anunció este viernes el lanzamiento de “Comunicación 107 - SIEN”, una aplicación móvil diseñada para que personas sordas, con discapacidad auditiva o no hablantes puedan solicitar servicios de emergencia de manera directa, rápida y segura.

La iniciativa es pionera en la provincia de Neuquén , ya que hasta ahora no existía una herramienta pública ni privada que permitiera a las personas sordas contactar al sistema de emergencias sin intermediarios, con geolocalización automática y capacidad de funcionamiento sin conexión a internet una vez completado el registro inicial.

El desarrollo estuvo a cargo del equipo técnico del Observatorio Provincial de Gestión de Riesgos, perteneciente a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que diseñó la aplicación con criterios de inclusión, accesibilidad y eficiencia operativa, adaptándola a las condiciones de conectividad de la región.

Neuquén SIEN app

A diferencia de otras experiencias, como la app que funciona mediante videollamadas con intérpretes de lengua de señas y requiere conexión permanente a internet en Capital Federal, Comunicación 107 - SIEN fue diseñada para ser utilizada en cualquier entorno, con especial énfasis en zonas con conectividad limitada, priorizando tanto la eficiencia técnica como la autonomía del usuario.

Cómo se usa la app

La aplicación permite solicitar una ambulancia para sí o para otra persona que requiera asistencia médica urgente. Su uso es sencillo: tras un registro inicial con datos básicos, los usuarios pueden acceder a los servicios de emergencia relacionados con episodios de salud, incendios o situaciones delictivas que requieran atención sanitaria.

“Comunicación 107 es el resultado de un trabajo colaborativo entre los equipos técnicos de la Secretaría y la comunidad sorda e hipoacúsica, para fortalecer la inclusión en el sistema de emergencias”, destacó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, quien agregó: “Este desarrollo representa un avance concreto en accesibilidad para más de 4.000 personas que enfrentan esta problemática en la provincia, logrando inclusión y equidad al garantizar que todas las personas, sin barreras comunicacionales, puedan acceder al sistema de emergencias provincial.”

Neuquén SIEN app

Comunicación 107 - SIEN utiliza la geolocalización del teléfono para identificar con precisión el lugar donde se requiere la asistencia. Solo necesita conexión a internet durante la instalación y el registro; luego, las solicitudes pueden realizarse con o sin conexión, garantizando una respuesta eficaz incluso en áreas con baja cobertura.

La aplicación está disponible para dispositivos Android (versión 5.0 o superior):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biamobile.conexion107