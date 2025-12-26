Neuquén La Mañana vacaciones En 15 fotos, así se viven las vacaciones en la Cordillera

Registró en los últimos días una ocupación de entre el 60 y 65%. Se trata de uno de los destinos de Neuquén más elegidos por los turistas.







Federico Soto

La cordillera neuquina volvió a posicionarse como uno de los grandes atractivos turísticos en el cierre del año, con un gran movimiento de visitantes y altos niveles de ocupación en la previa al Año Nuevo. Los destinos de montaña concentraron gran parte de la demanda en estas vacaciones de verano, impulsados por sus paisajes y propuestas naturales.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, durante los días previos y posteriores a la Navidad alrededor de 15 mil turistas eligieron distintos puntos de la provincia, con una estadía promedio de dos noches. Este movimiento generó un impacto económico superior a los 3.000 millones de pesos, con un gasto promedio cercano a los 200 mil pesos por visitante.

Los destinos cordilleranos fueron los más beneficiados por el turismo, con miles de turistas que eligieron disfrutar de su naturaleza en el marco de la Nochebuena y Navidad. Villa La Angostura y Villa Pehuenia–Moquehue alcanzaron un 65% de ocupación, por su parte San Martín de los Andes llegó al 60% y Caviahue registró un 50%, lo que anticipa un gran inicio de temporada con altas expectativas en la cordillera neuquina.