Los Cerrillos: con truchas gigantes, un verano de pesca inolvidable en el norte neuquino

El paraíso pesquero de las lagunas Varvarco Campos y Tapia ofrece la oportunidad de capturar ejemplares de gran tamaño. Se puede llegar al destino por las rutas provinciales 43 o 54.

En los confines del norte neuquino , se encuentra un destino exclusivo y único para los amantes de la pesca deportiva: Los Cerrillos y las lagunas Varvarco . Ubicadas en el departamento Minas, estas aguas cristalinas y rodeadas de montañas y cerros impresionantes, ofrecen una experiencia de pesca inolvidable.

La poca presencia de pescadores a lo largo de los años ha permitido que este lugar mantenga su “virginidad”, convirtiéndolo en un paraíso para aquellos que buscan una experiencia auténtica y personal. Las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia son conocidas por sus truchas arcoíris y marrones, que pueden ser capturadas mediante la técnica de pesca con mosca seca y ninfas .

Este verano de 2

trucha Gentileza: Martín Muñoz.

026, Los Cerrillos se presenta como un destino ideal para aquellos que buscan una experiencia de pesca y naturaleza en un entorno único y original. Con sus paisajes impresionantes y su rica biodiversidad, este lugar es un verdadero paraíso para los amantes de la pesca y la naturaleza.

El sitio de la región del Alto Neuquén ofrece una variedad de posibilidades de pesca que incluyen ríos, arroyos, lagunas y lagunitas escondidas. Los pescadores pueden practicar diferentes técnicas de pesca, como la pesca con secas, streamer y ninfa, lo que hace que este destino sea un desafío emocionante para aquellos que buscan probar sus habilidades.

trucha2 Gentileza: Martín Muñoz.

Lo que distingue a Los Cerrillos y a todo el complejo de lagunas es el cuidado que se le da al lugar. Los guardaparques, guardafaunas y la comunidad local trabajan juntos para proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de la pesca. Esto se refleja en la cantidad y calidad de las truchas que es posible encontrar.

Testimonio de un pescador experimentado

La semana pasada, un pescador mendocino visitó Los Cerrillos y las lagunas Varvarco y su experiencia fue simplemente excepcional. Con más de 20 años de pesca a sus espaldas, este experimentado pescador se sintió atraído por la variedad de pesca que ofrece este destino. "Varvarco es uno de mis lugares favoritos para pescar truchas marrones y arcoíris", comentó Luciano Tapia. Destacó además que en este lugar se pueden encontrar truchas de gran tamaño, con pesos estimados de entre 1,5 y 2 kilos. "La pesca es deportiva con devolución", enfatizó.

trucha3 Gentileza: Martín Muñoz.

"Esto que garantiza que el lugar siga siendo un paraíso para los pescadores", añadió. A su vez ponderó su potencial, diciendo que "es un lugar que todavía no ha sido explotado al máximo y eso lo convierte simplemente en algo maravilloso". Subrayó un dato interesante: "La cantidad de pesca que hay en el sitio es impresionante, y garantiza que todo aquel que vaya a pescar pueda lograr sacar una pieza", añadió.

trucha4

El pescador de Malargüe también compartió sus recomendaciones de equipos para pescar en este paraíso. Algunos de los equipos que sugirió fueron: “un ninfero n3 o n4 de 10 pies, una caña de 9 pies en n3, 4 o 5 para pescar con secas y atractor, y una caña 6 o 7 para pescar con hundimiento en el lago”.

Oportunidades

Si estás buscando un destino de pesca excepcional, Los Cerrillos y las lagunas Varvarco son una excelente opción.

Con su variedad de pesca, su belleza natural y su cuidado, este lugar es un paraíso para los pescadores.

No te pierdas la oportunidad de descubrirlo este verano. Para acceder a la “cuna” de las truchas arcoíris y marrones se puede seguir la ruta 43 desde Varvarco o la ruta 54 pasando por Manzano Amargo y Pichi Neuquén.