Quién es el jugador de Boca que se casó antes de la pretemporada

Paredes, Zeballos y Merentiel estuvieron entre los jugadores de Boca invitados al evento.

Los futbolistas de Boca sorprendieron al viajar a Santa Fe para asistir al casamiento de Kevin Zenón con Sol Amsler. La celebración se dará este viernes por la noche a orillas del río Paraná y los jugadores del “Xeneize” hicieron el desplazamiento en un avión privado, el cual quedó expuesto a partir de una publicación en redes sociales de Camila Galante , esposa de Leandro Paredes.

Entre los presentes se destacaron Paredes, capitán de Boca y campeón del Mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina, Miguel Merentiel, Exequiel “Changuito” Zeballos y el arquero Leandro Brey .

También viajaron las parejas de Merentiel y Zeballos , además de la hija del “Changuito”, todos rumbo a la boda del mediocampista del “Xeneize”. La presencia de Paredes no pasó desapercibida, especialmente por el fuerte vínculo personal que construyó con Zenón desde su llegada a Boca.

La ceremonia tendrá lugar en Santa Fe, ciudad clave en la historia personal del volante, donde conoció a su pareja durante su etapa en Unión. La fecha fue elegida de manera simbólica, ya que coincide con el aniversario de la propuesta de casamiento, realizada en la Navidad pasada durante unas vacaciones en México.

Con el plantel licenciado desde el 9 de diciembre tras la derrota ante Racing por el Torneo Clausura, Zenón celebrará su boda antes de reincorporarse el viernes 2 de enero, cuando Boca retome los entrenamientos.

Boca, cerca de cerrar a su primer refuerzo

El extremo colombiano Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, publicó una sugerente historia en sus redes sociales que confirmaría su llegada a Boca.

Hinestroza, que con 23 años es una de las máximas promesas del fútbol colombiano, posteó una historia en sus redes sociales con los emojis de los colores de Boca y un reloj, lo que indicaría que solo es cuestión de tiempo para que se confirme su arribo al equipo argentino.

Boca desembolsaría alrededor de cinco millones de dólares por el colombiano, que en el 2025 disputó 17 partidos con su club, en los que anotó cuatro goles y repartió cinco asistencias.

De esta manera, Boca cerrará a su primer refuerzo para el 2026, año en el que será el único equipo entre los cinco grandes de la Argentina que participará de la Copa Libertadores, competición que buscará ganar por séptima ocasión en su historia.

Pese a la clasificación en la Copa Libertadores, Boca viene de tener un 2025 para el olvido, donde cayó ante el Alianza Lima de Perú en la fase previa del máximo certamen continental, sucumbió muy temprano en la Copa Argentina y en el Torneo Apertura y Clausura fue eliminado por Independiente y Racing, respectivamente.

A lo largo de su carrera, Hinestroza ganó el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con el Pachuca, mientras que con Atlético Nacional se consagró en la Copa Colombia 2024 y 2024, el Torneo Finalización 2024 y la Superliga 2025.

El jugador de Boca que podría marcharse a Uruguay

Los dos equipos más poderosos de Uruguay, Nacional y Peñarol, mostraron interés en Brian Aguirre, extremo de Boca que perdió mucho terreno en los últimos meses.

Los gigantes uruguayos tienen pensado incorporar al jugador oriundo de Granadero Baigorria, Santa Fe, aunque su salida no sería nada fácil. Esto se debe a que Boca le pagó 4,6 millones de dólares a Newell´s a mediados del año pasado, cuando incorporó al extremo que el 6 de enero cumplirá 23 años.

Aguirre, que llegó a Boca a mediados de 2024, perdió mucho terreno en la consideración del director técnico Claudio Úbeda, principalmente por el gran nivel que demostró Exequiel “Changuito” Zeballos en los últimos meses.

Desde su llegada al conjunto de La Ribera, Aguirre disputó disputó 37 partidos aunque dejó mucho que desear, ya que solo anotó cuatro goles.