Dos clubes importantes de Sudamérica buscan a un delantero de Boca

El teléfono de las oficinas ubicadas en Brandsen al 805, en el barrio de La Boca, no para de sonar. Hace algunos días desde Racing llamaron a Boca para saber las condiciones de una figura para analizar la posibilidad de llevarlo a jugar al elenco de Gustavo Costas. Ahora son dos clubes los que están buscando información sobre un jugador que no tiene protagonismo en el club.

Dos clubes extranjeros, de alta jerarquía, estarían interesados en contratar a un joven jugador del xeneize por el cual desembolsó cinco millones de dólares en 2024 para reforzar la delantera con su rapidez característica y con el objetivo de darle mayor peligrosidad al equipo por los costados de la delantera.

Tanto Nacional como Peñarol de Uruguay , de máxima rivalidad entre las partes, están interesados en el joven futbolista de 22 años Brian Aguirre quien llegó a la institución luego de tener un buen rendimiento en Newell's. Más allá del deseo, los acercamientos entre las partes fueron llamados informales sin dejar en evidencia una oferta para analizar concretamente.

Brian Aguirre 2.jpg

El panorama de Aguirre en el plantel es complejo con un gran presente de Exequiel Zeballos y la incorporación -aún no confirmada- de Marino Hinestroza en esa posición. En ese aspecto la falta de minutos será una clave para buscar conseguirlo en cualquiera de los dos clubes, pero lo cierto es que también tendrán que tener en cuenta el valor del jugador debido a que Boca gastó una fortuna en su contratación, lo que fue motivos de críticas considerando que para muchos fue una cifra exagerada.

¿Y si te llama Gustavo Costas? El entrenador de Racing va por otro delantero de Boca

Gustavo Costas prendió el celular y le pegó un llamado al Chelo Delgado con una pregunta clave: la situación de una figura que tiene el equipo que, por el momento, entrena Claudio Úbeda. Luego de la salida de Luciano Vietto el DT comenzó a gestionar posibles reemplazantes.

El primer llamado lo recibieron en Boca consultando por un futbolista puntual con el que buscan reforzar la delantera de cara a la temporada 2026 donde la Academia tendrá, entre otros trofeos a la Copa Sudamericana. En ese llamado que habría existido, el entrenador habría consultado por el nueve Milton Giménez, una pieza titular en el equipo de Úbeda.

Más allá del trascendido, no se confirmaron ofertas formales para quedarse con el jugador. Ante esta posible oferta que puede llegar a la institución, Boca prepara consultar por Gabriel Rojas para sumarlo a las negociaciones en caso de que prosperen. Cabe recordar que el club había buscado en otras oportunidades al delantero que brilló en Banfield.