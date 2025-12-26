La emotiva noticia que confirmó un jugador de Boca mientras recibe críticas por su nivel futbolístico

Un jugador del xeneize dio una noticia en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores.

Carlos Palacios utilizó sus redes sociales para confirmar una noticia que emocionó a sus cerca de 800 mil seguidores que tiene en la cuenta de Instagram. Es que la Navidad fue una fecha de festejo doble para el mediocampista chileno ya que anunció la llegada de un hijo junto a su pareja Alexia Catalina.

"El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”, escribió el jugador junto a una foto que apareció en las historias de Instagram propio. Mientras tanto a nivel deportivo el jugador debe encontrar su mejor momento en la institución ya que no ha encontrado una regularidad que deje satisfecho al hincha xeneize.

Por otra parte la pareja del jugador sumó un breve escrito en su propio Instagram: “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotito/a”.

Palacios novia hijo

Ander Herrera está en España: dudas y certezas sobre su futuro con Boca

La situación de Ander Herrera en Boca se encuentra en un punto crítico, a la espera de una resolución inminente sobre su continuidad. Pese a tener un año más de vínculo contractual con el club xeneize, existe una posibilidad real de que el futbolista vasco de 36 años no retorne a la Argentina o, incluso, anuncie su retiro definitivo del fútbol profesional.

Según informaciones del entorno del club, la tensión reina en las oficinas de Brandsen 805 debido a la incertidumbre. Herrera, quien arribó en enero de 2025 con el status de refuerzo de jerarquía, ha retirado ya sus pertenencias de su departamento en Puerto Madero y se encuentra en España disfrutando de las fiestas con su familia, sin certezas sobre un regreso.

Un año marcado por las lesiones

El paso del experimentado mediocampista por Boca ha estado significado más por los contratiempos físicos que por su rendimiento en la cancha. Durante el primer semestre, una seguidilla de inconvenientes musculares —que incluyeron desgarros, contracturas y un esguince de tobillo— limitaron severamente su participación.

Bajo el mando de Fernando Gago su actuación fue mínima, logrando una recuperación palpable con Miguel Ángel Russo y, especialmente, una mayor frecuencia de juego durante la interinidad de Claudio Úbeda. Sin embargo, justo cuando parecía encaminado en las últimas cinco fechas del Torneo Clausura, una nueva recaída lo marginó de la etapa decisiva de los playoffs.

La decisión esperada y qué jugador buscaría Boca

Fuentes cercanas al jugador señalaron que "aún no se tomó ninguna decisión de si vuelve a Boca o no para culminar su contrato". No obstante, admitieron que "hay una posibilidad de que no regrese y se retire del fútbol profesional". Se confirmó, además, que en caso de dejar Boca, el club vasco no vestirá la camiseta de ninguna otra institución, por lo que su carrera llegaría a su fin.

Ante este escenario de duda, la dirigencia boquense aguarda con expectativa la determinación final de Herrera.

En paralelo, ya explora opciones para reforzar el mediocampo en caso de una baja.

El nombre que suena con mayor fuerza para ocupar ese lugar en la plantilla es el del volante Santiago Ascacibar, considerado uno de los mejores volantes del fútbol argentino.

De todas formas, en La Plata creen que el actual jugador de Estudiantes, que también es buscado por River, se iría al fútbol de Brasil buscando una mejor oferta económica.