Javier Milei volvió a meterse en el escándalo de AFA y defenestró a Chiqui Tapia: "Está destruyendo el fútbol"

El presidente de la Nación apuntó contra el presidente de la AFA en diálogo con Luis Majul.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Tapia es el tema de conversación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana por investigaciones que lleva la justicia para obtener detalles sobre los manejos de la institución. En las últimas horas fue el presidente de la Nación, Javier Milei , quien profundizó sus críticas y apuntó contra los autoridades de la institución que podrían estar involucrados.

Al ser consultado si Tapia y el tesorero en AFA Pablo Toviggino y su entorno deben ser investigados y eventualmente condenados, Milei respondió: "Si una persona comete un delito, tiene que pagar. El que las hace las paga", contó y luego sumó: "Acá el que comete un delito lo tiene que pagar. FIFA es muy taxativo . Usted no se puede meter en la cuestión deportiva, pero no van a amparar gente cometiendo delitos que es una cosa muy distinta. Ahora para eso está la justicia. La Justicia se tiene que ocupar y si encuentran que han cometido delitos deberán pagar como cualquier otro argentino "

"Está destruyendo el fútbol argentino en dinámica", soltó el mandatario nacional sobre Tapia y se deshizo en elogios para el presidente de Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón: "Un elegido".

| MILEI SOBRE LA AFA: “Tienen que investigar a Tapia y Toviggino, la justicia se tiene que ocupar. La FIFA no puede avalar esto”. pic.twitter.com/8SBXOOM9Ru

Para el infarto: Estudiantes le ganó sobre el final a Platense y es el ganador del Trofeo de Campeones

Estudiantes sabe de mística y, tal como ocurrió la semana pasada ante Racing, se calzó otra vez la corona: con dos goles en diez minutos de Lucas Alario, el Pincha le dio vuelta el partido a un bravo Platense y se consagró ganador del Trofeo de Campeones. El título lo conquistó una semana después de haberle ganado a Racing en la final del Torneo Clausura, en medio de la guerra entre Juan Sebastián Verón -vio el encuentro desde la tribuna- y la AFA, y se erigió como uno de los mejores elencos argentinos del 2025.

Los dos equipos, con ciertas similitudes desde lo futbolístico, exhibieron sus armas en los primeros 15 minutos: Platense probó con envíos aéreos y algún remate lejano, pero el que tuvo la chance más clara fue Estudiantes. La ocasión la pergeñó Edwuin Cetré, bien recostado por el sector izquierdo, quien enganchó y le pegó cruzado para provocar la volada de Federico Losas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002486949299302412&partner=&hide_thread=false LOSAS LE SACÓ EL PRIMER GOL DEL PARTIDO A CETRÉ



Viví el Trofeo de Campeones por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/j2ynAG8PDH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

Con el correr del tiempo, el Calamar mejoró su prestación en el marco de un pleito físico, luchado y disputado. Los dirigidos por Walter Zunino intentaron de media distancia con Ignacio Schor, aunque al delantero le faltó potencia y el tiro quedó en las manos de Fernando Muslera. Pasada la media hora, hubo pocas emociones y mucha pierna fuerte en el medio.

Ya cerca del cierre de la primera mitad, los de Vicente López empezaron a sentirse cómodos con la igualdad: sacaron el pie del acelerador y hasta relegaron la posesión, sabiendo que los ataques pincharratas eran inocuos. Aún así, el golero del Marrón salvó a su compañero Guido Mainero de convertir en su propia puerta con una atajada a puro reflejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002497502885360054&partner=&hide_thread=false LOSAS VOLVIÓ A SALVAR A PLATENSE DEL PRIMERO DE ESTUDIANTES



Viví el Trofeo de Campeones por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2U3WP19wc7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

En el inicio del complemento, cuando todavía parecía que los elencos se estaban acomodando, los platenses cometieron un error insólito luego de un lateral: Santiago Ascacibar no pudo rechazar y Franco Zapiola, que apareció por detrás, ejecutó un fuerte disparo de primera para estampar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002503071742480559&partner=&hide_thread=false PLATENSE ABRIÓ LA FINAL Tras un lateral largo de Saborido, Zapiola le dio de volea y puso el 1 a 0 ante Estudiantes en la final por el Trofeo de Campeones



Viví el Trofeo de Campeones por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/nRSlarFT31 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

Estudiantes, acostumbrado a los golpes, no pudo reaccionar luego del baldazo de agua fría y le costó generar juego. De hecho, Mainero estuvo muy cerca de sellar el segundo tanto en una contra, pero mandó su derechazo a centímetros del palo custodiado por Fernando Muslera. Casi como un calco del Platense de Orsi-Gómez, el repliegue le sentó bien y prácticamente no sufrió. Cristian Medina, así y todo, perdió una oportunidad inmejorable: de frente al arco, la mandó a las nubes.

Con más empuje que fútbol, el Pincha volvió a anotar cuando el partido se moría. Cetré tiró un centro pasado para la llegada de Facundo Farías, que bajó a tiempo la pelota antes de que traspasara la línea: sin oposición, Lucas Alario, que había ingresado hacía poco, solo tuvo que empujar para empardar las acciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2002510194912223501&partner=&hide_thread=false ¡¡PIPA, PIPA, PIPA!! ¡¡GOL DE ALARIO PARA EL 1-1 DE ESTUDIANTES ANTE PLATENSE EN EL TROFEO DE CAMPEONES!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/d1CsyqVUEd — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025

El goleador, con el olfato que lo caracteriza, precisó de tan solo un rato para mostrar de qué está hecho: Cetré, una de las grandes figuras del compromiso, lanzó un córner extraordinario a los pies del ganador de la Copa Libertadores con River, que le dio al balón de pique al piso para que los bonaerenses saquen ventaja sobre el cierre. El León sacó el estirpe a relucir y rugió otra vez para sumar su segundo título en el año.