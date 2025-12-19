El presidente de Rosario Central destrozó a Juan Sebastián Verón y Estudiantes por el polémico pasillo

El presidente Gonzalo Belloso no se guardó nada y apuntó contra todos durante una conferencia de prensa donde realizó un balance del año.

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central , no anduvo con rodeos en una conferencia de prensa donde se hizo un balance del año de la institución pero también aprovechó para apuntar contra los detractores del canalla y el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón .

"Es muy curioso lo que pasó con Central este año: pasó de ser un equipo simpático, que hacía los recibimientos impresionantes y era tan popular, a caer todo mal cuando empezó a ganar. Si nos cobraban un tiro libre o un penal clarísimo, parecía que estaba mal" , dijo en su relato Belloso.

Luego, profundizó sus diferencias con quienes critican a la institución rosarina por los logros conseguidos: "Hay que acostumbrarse cuando uno quiere estar arriba a este tipo de ataques. Tenemos que estar acostumbrados a que rompimos el statu quo. Estando ahí donde están los grandes, donde Central merece estar, vamos a generar enemigos y molestias. Nosotros, estamos felices y sumamente comprometidos con seguir siendo molestos en nuestro último año de gestión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2001764856806920473&partner=&hide_thread=false "Rompimos el status quo... al estar ahí donde están los grandes, donde Central merece estar, vamos a generar enemigos deportivos y molestia"



Palabras del Presidente del Club, Gonzalo Belloso, durante la conferencia de prensa de cierre de año. pic.twitter.com/UO1QVPcCC4 — Rosario Central (@RosarioCentral) December 18, 2025

En un año cargado de polémica por el título imprevisto que recibieron en un escritorio por haber terminado líderes de la tabla anual, Belloso rescató un balance anual positivo."Nos mantuvimos primeros en la tabla anual, pudimos reforzarnos, pudieron venir Ángel y Alejo y de nuevo fuimos sumamente competitivos y terminamos siendo campeones de la tabla anual", dijo el mandatario del club.

Luego sumó en su relato: "Hay que disfrutar de los logros pero en Central no alcanza, siempre hay que buscar más. Y nos pasó que en octavos nos quedamos rápidamente afuera del Clausura. La verdad que no nos gustó eso, creemos que este club tiene que acostumbrarse a ser competitivo".

Belloso contra Verón

"No tenemos relación con Verón. Más allá de conocerlo de toda la vida, él no viene a las reuniones del Comité Ejecutivo, ya que lo hace Pascual Caiella (vice segundo), quien no sólo me felicitó una vez por el título sino dos veces. La primera fue cuando nos dieron la copa y también me felicitó en el Gigante. Él (Verón) está enfrentado hace mucho a este sistema y marcó una posición muy ventajosa para él al estar siempre en el lado de la contra, dijo en la conferencia.

Y sentenció sobre el pasillo de los jugadores a espaldas: "Fue sumamente descortés, no corresponde. No tenemos por qué los jugadores meternos en cuestión de dirigentes ya que hay lugares para discutir todo. Hay lugares para aceptar errores si alguien le parecieron que no fueron las formas. Hay lugares para decirlo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/De12a14/status/2001690221054664781&partner=&hide_thread=false Gonzalo Belloso se refirió a Juan Sebastián Verón durante una conferencia y fue tajante: “No tenemos relación con Verón”.



El presidente de Rosario Central defendió la gestión en AFA y sostuvo: “Desde que Tapia está al mando de la AFA todos los clubes crecieron”.



… pic.twitter.com/FZZSvnJ363 — De12a14 (@De12a14) December 18, 2025

Sobre la contratación de Jorge Almirón

"Fuimos a buscar un gran técnico con un gran presente como Miguel Almirón. Alguien que en 2024 ganó todo con Colo Colo, que tiene historia de haber ganando un montón de cosas con otros clubes y que en el 2025 hizo una gran Copa Libertadores con el cuadro chileno", sostuvo el presidente en la conferencia sobre el reemplazo de Ariel Holan.

Luego recordó el antecedente de Almirón con Boca en Libertadores: "Además, es el último técnico que ha llegado a una final de Libertadores con un equipo argentino, aquella de Boca contra Fluminense en 2023. Estamos muy esperanzados de repetir el año 2025 con él pero en el 2026. Era el técnico que queríamos, el que fuimos a buscar y el único con el que hablamos", concluyó el presidente.