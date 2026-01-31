Las tormentas complicaron el suministro de agua en Neuquén: las localidades afectadas

Las intensas lluvias y el fuerte viento que atravesaron la provincia de Neuquén provocaron un aumento significativo de la turbiedad en el río Neuquén , lo que obligó a restringir el servicio de agua potable en distintas localidades.

La situación fue informada por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), que detalló que fue necesario realizar maniobras operativas e incluso detener plantas potabilizadoras ante la imposibilidad de tratar el agua en condiciones normales.

Según el reporte, la gran cantidad de sedimentos ingresados al río superó los niveles tolerables para el proceso de potabilización . Desde el organismo explicaron que, si bien se aplican productos químicos para sostener el tratamiento, cuando la carga es excesiva, los sistemas deben ser paralizados , lo que impacta directamente en el abastecimiento domiciliario.

Las localidades más afectadas por esta situación son Andacollo y Chos Malal, donde las plantas permanecen fuera de servicio y el suministro se encuentra restringido. En ambos casos, personal del EPAS realiza un monitoreo permanente del comportamiento del río para reactivar el bombeo apenas las condiciones lo permitan.

servicio restringido de agua por termporal epas

En Cutral Co y Plaza Huincul, a la elevada turbiedad registrada se sumaron fallas en la línea de media tensión del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) que alimenta al Sistema Buena Esperanza, generando salidas de servicio intermitentes. No obstante, el servicio que se abastece desde el lago Barreales funciona con normalidad durante el día, mientras que por la noche se aplica una restricción para recuperar niveles en las cisternas.

En el caso de Neuquén capital, el sistema Mari Menuco no presenta daños estructurales y la cuenca del río Limay no fue afectada. Sin embargo, el aumento de turbiedad en el lago enlentece el proceso de potabilización, lo que obliga a realizar maniobras que derivan en una leve baja del caudal de agua tratada.

Recomendaciones

Desde el EPAS indicaron que los equipos técnicos continúan trabajando de forma permanente y que el servicio se normalizará de manera progresiva cuando mejoren las condiciones climáticas. Además, pidieron a la población hacer un uso responsable del agua y recordaron que ante inconvenientes se puede contactar al Centro de Atención al Usuario al 0800-222-4827.

vialidad rutas nqn

El estado de las rutas en la provincia

Desde Vialidad Provincial se informó que durante el viernes se mantuvieron cortes preventivos en las rutas provinciales 2, 42, 53, 54, 23 y en la Ruta Nacional 40 Norte, entre Las Lajas y Chos Malal. En tanto, este sábado 31, la ruta 2 es la única que actualmente permanece con el tránsito cortado.

Respecto al resto de los caminos involucrados, informó que, si bien se encuentran habilitados, se debe transitar con precaución. Las autoridades continúan monitoreando la situación ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables en la provincia.