No hay atención de Rentas en Neuquén: les cortaron la luz por falta de pago

La Dirección Provincial de Rentas tiene una deuda de 50 millones de pesos con la cooperativa CALF. Se cayó el sistema en toda la provincia.

Los trabajadores de la Dirección Provincial de Rentas se encontraron esta mañana con una situación insólita. A las 7.30, cuando llegaron a sus oficinas, notaron que todo el edificio estaba a oscuras y los sistemas informáticos caídos. Aseguran que la cooperativa CALF les suspendió el servicio de energía eléctrica porque la repartición acumula una deuda de 50 millones de pesos, y hasta ahora no hay noticias de una posible reconexión.

La delegada de ATE en Rentas, Bárbara Delarriva, dialogó con el móvil de LU5 y dio detalles sobre el problema que aqueja al área de Rentas. "El edificio está cerrado por falta de servicio eléctrico. El servicio se cortó por falta de pago", aseguró sobre la situación.

"Llegamos a las 7.30 a trabajar y estaba todo negro, ni siquiera las luces de emergencia", explicó la trabajadora sobre la situación que notaron este lunes, cuando se disponían a iniciar la semana laboral.

Una vieja deuda con la Cooperativa CALF

Según detalló, no es la primera vez que el área de Rentas afronta un problema de este tipo. "La semana pasada se envió el aviso de deuda, porque Rentas tiene una deuda de más de 50 millones", dijo sobre el dinero que reclama la cooperativa CALF para restituir el servicio y del que, según explicó, las autoridades del Ministerio de Economía están al tanto.

protesta en rentas _3747.jpg Claudio Espinoza

"No es una deuda nueva, no es de ayer ni de una semana. No es la primera vez que pasa en Rentas, algunas veces intervenimos nosotros personalmente y se ha logrado hacer gestiones para pagar", dijo y agregó: "Ahora la gestión no ha abonado, en el Ministerio están al tanto pero no han liberado los fondos".

Por el momento, el edificio de Rentas sigue cerrado al público y los empleados del lugar no tienen certezas sobre su semana laboral. "Fuimos al tercer piso a hablar con el director pero no nos atendió todavía, no sabemos si llegó o no y no nos han respondido. No sabemos si va a haber electricidad o no", dijo Delarriva sobre la incertidumbre que atraviesa el personal de las oficinas.

Aclaró que, "como efecto rebote, como está caído el sistema operativo de Rentas, no se puede operar en ninguna delegación del interior de la provincia ni en Buenos Aires. No funciona por falta de pago".

La delegada gremial reclamó que "Rentas no funciona por falta de pago y queremos una respuesta de las personas que les pagan el sueldo para que esto no suceda". Sin embargo, por el momento no hay certezas sobre una posible restitución del servicio.

El comunicado de ATE

Los trabajadores agrupados en el gremio ATE emitieron un comunicado donde indicaron el problema que impide el desarrollo de sus tareas habituales y que retrasa las gestiones administrativas de los contribuyentes.

"Ante la ausencia de información, certezas y definiciones por parte de las autoridades responsables, las y los trabajadores debimos dar explicaciones a los contribuyentes, asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde, frente a una situación generada por la falta de gestión", expresaron.

rentas sin luz ate

Y agregaron: "Esta situación expone nuevamente la ineficiencia de la actual gestión, que pone en riesgo el normal funcionamiento del organismo y afecta tanto a las y los trabajadores como a la ciudadanía en general".

"Las y los trabajadores de Rentas exigimos respuestas inmediatas, la regularización urgente del servicio y que se garantice el normal funcionamiento del organismo, evitando que estas situaciones vuelvan a repetirse", reclamaron.