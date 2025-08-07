Los celulares que se quedarán sin Instagram desde agosto 2025: la lista completa

Los dispositivos electrónicos deben contar con un buen sistema operativo y una buena capacidad de carga para fotos y videos

Celulares que se quedarán sin Instagram desde agosto de 2025: conoce la lista completa

Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas por jóvenes y adultos, y desde su creación se ha mantenido entre las más descargadas del mercado. Luego de la compra por parte de Meta (anteriormente conocida como Facebook), la empresa se alineó a su configuración, y, como consecuencia, hay celulares que se quedarán sin Instagram desde agosto de 2025 : conoce la lista completa.

La empresa confirmó que todas sus aplicaciones, entre ellas Instagram, dejarán de funcionar en algunos celulares y otros aparatos electrónicos que no cumplan con los requisitos básicos para poder descargarla.

Esto se debe, principalmente, a la capacidad y calidad de descarga que posee cada uno de estos dispositivos. Es decir, que aquellos con un sistema operativo que no soporte las últimas actualizaciones de la aplicación no podrán utilizarla.

No es la primera vez que tanto Instagram como el resto de las aplicaciones que posee Meta realizan este aviso a sus usuarios. Cada cierto tiempo, la aplicación modifica sus requisitos para instalarla, su tamaño de carga y sus funciones principales.

Por ello, se tomó la decisión de darlo de baja en aquellos que no puedan garantizar una buena experiencia para el usuario. Generalmente, son dispositivos de las principales marcas de celulares, pero que fueron lanzados al mercado hace varios años y ya no cuentan con un hardware y sistema operativo moderno.

Los modelos de celulares que se quedarán sin Instagram desde agosto de 2025

Modelos de celulares Samsung sin Instagram desde agosto de 2025:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend

Modelos de celulares Apple sin Instagram desde agosto de 2025:

iPhone 5,

iPhone 5c,

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone5s

iPhone6

iPhone6 Plus

Modelos de celulares Motorola sin Instagram desde agosto de 2025:

Motorola Moto G (1.ª generación)

Motorola Droid Razr HD

Motorola Moto E (1.ª generación)

Modelos de celulares LG sin Instagram desde agosto de 2025:

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Modelos de celulares Huwai sin Instagram desde agosto de 2025:

Huawei Ascend D2

Modelos de celulares Sony sin Instagram desde agosto de 2025:

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Modelos de celulares HTC sin Instagram desde agosto de 2025:

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

¿Por qué algunos celulares dejarán de tener Instagram?

Instagram dejará de aparecer en ciertos dispositivos electrónicos por una cuestión de peso y calidad en sus imágenes y sus videos. A esto se le suma la incorporación de nuevas herramientas como filtros avanzados, herramientas de edición, mejoras en las transmisiones en vivo y elementos de seguridad para proteger las cuentas, entre otras cosas.

Ante ello, los dispositivos electrónicos deben contar con un buen sistema operativo y una buena capacidad de carga para fotos y videos. De lo contrario, la aplicación no funcionará correctamente.

Para que esto no suceda, todas las aplicaciones de META confirmaron que dejarán de estar disponibles para estos dispositivos, con el objetivo de que la experiencia sea 100% favorable para el usuario.

¿Los usuarios pueden perder su cuenta de Instagram?

Sin embargo, las cuentas y usuarios vinculados a Instagram no perderán su cuenta en caso de contar con algunos de estos modelos de celulares. Las cuentas son únicas y uno puede ingresar con usuario y contraseña en cualquier otro dispositivo. Tanto el perfil, las publicaciones y las conversaciones quedarán guardados en la cuenta, y se podrá retomar con naturalidad al ingresar desde cualquier otro aparato electrónico.

No obstante, los especialistas aconsejan realizar una copia de seguridad para respaldar fotos, mensajes y contenido importante si se planea cambiar de equipo. Además, una de las ventajas que ofrecen las aplicaciones de Meta que no funcionarán en algunos dispositivos es su ventana de anuncios.

Es decir, que durante un tiempo determinado la aplicación enviará un mensaje cada vez que se abra la aplicación avisando sobre el fin del soporte y los consejos para no perder datos importantes del perfil.