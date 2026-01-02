Problemas con Aerolíneas y Flybondi: hay más de 50 vuelos demorados y cancelados

En el caso de Flybondi, varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio. Hay miles de pasajeros esperando en el aeropuerto.

Desde horas tempranas de este viernes, se generaron varios inconvenientes en Aeroparque Jorge Newbery, debido a que miles de pasajeros fueron afectados con la demora o cancelaciones de sus vuelos previstos para esta jornada.

Según indicaron, hay más de 50 vuelos afectados. TN indicó que los pasajeros se quejan de que no les dieron explicaciones, ya que muchos usuarios se enteraron al llegar al aeropuerto. Lo cierto es que en el caso de Flybondi, varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio.

Si bien las empresas programaron y anunciaron estos retrasos, hasta el momento no hay información oficial sobre los motivos que los generaron.

El primero en presentar demora fue el delas 8.40 de la empresa Flybondi con destino a Asunción, y el último del que hay reporte de demoras es un vuelo que saldrá a las 18.40.

Flybondi deja de volar a Rio Gallegos Flybondi había lanzado la ruta Río Gallegos - Buenos Aires junto al gobierno de Santa Cruz en febrero "para fortalecer la conectividad de la Patagonia".

Po también hay un gran porcentaje de las demoras, sobre todo en vuelos de cabotaje, que pertenecen a Aerolíneas Argentinas. Ambas aerolíneas anunciaron los retrasos, así como también la reprogramación de los vuelos.

Qué pasó con los vuelos demorados y cancelados

Muchos despegues registran demoras de entre media hora y una hora promedio, y según publica Noticias Argentinas, algunos casos varias aeronaves no pudieron llegar a tiempo de regreso desde sus puntos de origen debido a las condiciones climáticas.

Aerolíneas Argentinas confirmó que tiene cinco aviones que sufrieron las consecuencias del granizo y debieron quedar “en inspección”, por lo que no pudieron despegar desde Córdoba.

El aeropuerto de Córdoba tuvo que ser cerrado temporalmente el jueves como consecuencia de un violento temporal de viento y granizo. La capital mediterránea se vio afectada por una fuerte tormenta con vientos que superaron los 100 kilómetros por hora con caída de granizo de gran tamaño.

aerolinas destino caribe

Por otro lado, un avión de Latam sufrió la rotura de su parabrisas debido al granizo, y hasta horas de la mañana de este viernes se mantenían las condiciones adversas en el aeropuerto cordobés, lo que dificultaba la normalización de las operaciones.

Asimismo, cuatro vuelos de Flybondi debieron ser cancelados por diferentes motivos ya que varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio. Uno de los retrasos más complicados fue el del vuelo FO 5950 de Flybondi con destino a Florianópolis que debía partir a las 00.40 y terminó despegando recién a las 7.23.

Fuentes aeroportuarias indicaron, que la situación podría tender a normalizarse durante las últimas horas de la tarde y a medida en que las aeronaves afectadas puedan ser puestas nuevamente en servicio, pese a lo cual Aerolíneas Argentinas no presenta y no prevé cancelaciones hasta el momento.

Según indicaron medios nacionales, se informaron demoras durante la tarde en diversos vuelos a Río de Janeiro, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, Santiago del Estero, Iguazú, El Calafate, San Pablo, Ushuaia, Mendoza y Córdoba.