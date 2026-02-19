Todo encaminado: Boca a un paso de cerrar un nuevo refuerzo con pasado en River

Boca tendría todo acordado para cerrar un nuevo refuerzo para el club utilizando el cupo por la lesión de Battaglia. Quién es.

Boca tiene poco tiempo para cerrar la llegada de un nuevo refuerzo por el cupo liberado tras la grave lesión que sufrió Rodrigo Battaglia, debido a que el plazo se vence este viernes 20 de febrero. Es por eso que la comisión directiva pisó el acelerador y está a un paso de confirmar la llegada de un ex River .

Durante mucho tiempo se coqueteó con la posibilidad de que Miguel Ángel Borja se vista con la azul y oro tras su salida del millonario pero finalmente no ocurrió. Luego existió la posibilidad de que Marino Hinestroza llegue a la institución para cubrir esa vacante, pero diferencias económicas impidieron la transacción. Tampoco llegó Edwuin Cetré , jugador que estuvo a un paso del club pero una revisión médica detectó una lesión en la rodilla y frenó los avances.

Ahora parece que todo está hecho. La comisión directiva liderada por el presidente Juan Román Riquelme está a un paso de cerrar la llegada del paraguayo Adam Bareiro , quien jugó 16 partidos en el club y no tuvo el paso esperado luego de ser protagonista en San Lorenzo.

Según dejó trascender el periodista Germán García Grova, Fortaleza de Brasil, su actual club, está dispuesto a vender su ficha en poco más de tres millones de dólares. De esta operación, el millonario, histórico rival de Boca, embolsará el 50%. El vínculo se firmaría por cuatro temporadas y no se conoció cuándo firmaría contrato aunque el xeneize no tiene margen para esperar.

El ex Boca querido por los hinchas que recibió el llamado de Riquelme

Hay jugadores que marcaron una huella en su paso por Boca por el hecho de mostrar un nivel futbolístico y modelo similar al que históricamente exige la institución de La Ribera. Es por eso que desde la comisión directiva del club, comandada por el presidente Juan Román Riquelme, buscan ese estilo de jugadores.

En las últimas horas, se conoció que el ídolo y titular del club levantó el teléfono y llamó a un jugador que brilló en su paso por el club y fue parte del equipo que perdió la final de la Copa Libertadores 2018 contra River, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, pero uno de los planteles de mejor nivel analizando los últimos años del club.

Fue el uruguayo Nahitan Nández, quien marcó un paso importante con el club por su forma aguerrida de jugar. En las últimas horas, el futbolista que está jugando en Al-Qadsiah FC reveló que recibió un mensaje de Riquelme con intenciones de repatriarlo.

"El otro día Riquelme me mandó un mensaje, preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia, jaja", contó y luego sumó: "Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva".

En su relato, el jugador contó en qué posición está jugando en Arabia Saudita: "He pasado por varias posiciones, ahora estoy jugando como volante. El entrenador me pide que rompa el espacio por afuera y por adentro, trato de romper líneas por derecha. Estoy jugando como en los últimos años en Peñarol o mis años en Boca”.

"Hablo con Edi también, sí. Lo llamé para el cumpleaños. Estaba volviendo de la lesión. Si bien no ha pasado un buen momento en Boca, todos sabemos la clase de jugador que es y lo que yo admiro de él es que está ahí, que quiere cambiar las cosas y no tengo dudas de que las va a cambiar porque es un grande", contó sobre su trato con Edinson Cavani.