Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE y hombre de confianza de Santiago Caputo

Se trata de quien ocupará el cargo de nuevo jefe de la inteligencia argentina.

Cristian Auguadra fue designado como nuevo titular de la SIDE, por pedido del Gobierno tendrá la misión de modernizar el organismo de inteligencia nacional.

El Gobierno Nacional oficializó este martes la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) , en reemplazo de Sergio Neiffert.

El exinspector general de la División de Asuntos Internos (DAI) llega al cargo en el marco de lo que el Ejecutivo definió como una “segunda fase de transformación institucional” del organismo.

Aguadara es hombre de confianza de Santiago Caputo con el que tiene una relación de años dado que era contador de Claudio, su padre.

Quién es el nuevo titular de la SIDE

Cristian Aguadara es contador público, recibido de la Universidad de Morón, y mantiene un bajo perfil. A mediados del 2000 Mauricio Macri lo propuso para integrar el directorio del Banco Ciudad. Sin embargo, no tuvo mayor participación en el ojo público.

En su perfil de LinkedIn asegura tener experiencia en asesoría fiscal, consultoría legal y gestión de proyectos.

Cuando arribó a la SIDE, se desempeñó en el área encargada de auditar movimientos internos, intervenir en sumarios y supervisar el uso de fondos reservados.

Cristian Auguadra. SIDE..

Auguadra comenzó a trabajar para la administración pública desde julio de 2024. Su contratación coincidió con el anuncio por parte del Gobierno de iniciar un plan de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

Cambios en la SIDE

Los cambios dentro de la Secretaría de Inteligencia comenzaron en julio del año pasado cuando Javier Milei disolvió la AFI y restituyó su antigua denominación, pero con una nueva estructura compuesta por: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Ahora, con esta nueva modificación, el Gobierno manifestó que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoria, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública“.

Su ingreso, señalaron, permitirá “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

En el comunicado oficial donde dieron a conocer la modificación, también indicaron que “el objetivo de la administración Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”.

SIDE

¿Qué es la SIDE?

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) es el organismo encargado de reunir, analizar y producir información estratégica vinculada a la seguridad nacional. Su función principal es anticipar amenazas internas y externas, asesorar al Poder Ejecutivo y colaborar en la protección de los intereses del país.

A lo largo de las últimas décadas, la SIDE fue escenario de fuertes internas políticas, reestructuraciones, cambios de conducción y reformas legales destinadas —al menos en lo formal— a limitar abusos, aumentar los controles parlamentarios y redefinir su rol. Sin embargo, su funcionamiento y su influencia real dentro del entramado de poder siguen siendo motivo de debate permanente.