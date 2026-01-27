"No se acuerda quién es": encontraron al estudiante patagónico que estaba desaparecido hace 4 días

El joven que estudia en Buenos Aires salió de su casa y nunca más supieron nada de él, hasta que en las últimas horas fue hallado. Su hermana dio detalles sobre cómo se encuentra.

Su familia inició un recorrido por diversas localidades y solicitaron a la fiscalía interviniente el relevamiento urgente de las cámaras de seguridad.

En las últimas horas se había activado la búsqueda de un joven de 21 años oriundo de Sarmiento, provincia de Chubut. El estudiante universitario había desaparecido el pasado viernes. Según su familia, había salido en bicicleta y nunca regresó a su domicilio en Vicente López, provincia de Buenos Aires . Cámaras de seguridad de la zona registraron el último rastro de Juan Laszeski en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Garín.

Tras la denuncia que pudo realizar su hermana el sábado por la mañana, y luego de estar tres días sin tener datos de él, llegaron buenas noticias. Cerca de las 14 horas de este lunes, encontraron a Juan en un hospital de Pilar .

"Está perfecto físicamente, pero no se acuerda de quién es, cómo llegó hasta ahí ni de dónde viene", contó su hermana Teresa a los medios. Ahora, la familia seguirá de cerca la evolución del joven con el apoyo de una psicóloga del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El estudiante universitario presenta algunos rasguños y un cuadro de amnesia. "No sabemos si está en estado de shock. Según él, le robaron la bicicleta y lo golpearon", aseguró Teresa en diálogo con La Nación. Por el momento, la familia espera el parte médico oficial para determinar su estado general.

Días atrás en diálogo con TN, su hermana reveló que él se fue de su casa con la idea de realizar una excursión en bicicleta hacia la Cordillera, aunque no tenía el equipamiento necesario para ese tipo de viaje. Juan es paciente psiquiátrico y había dejado su medicación, pese a que debe estar bajo tratamiento y se rehúsa. "Su cuadro venía empeorando y en ese ataque decidió iniciar esta travesía", explicó su hermana.

Juan fue encontrado por la policía mientras caminaba descalzo y desorientado, sin sus pertenencias, el domingo al mediodía en una zona no especificada de Pilar. "Entiendo que una patrulla lo encontró, pero no sabían que era Juan porque él no se acordaba quién era. Lo único que se acordaba es que se llamaba Juan pero no sabía nada de su familia, cuantos años tenía, qué estudiaba", afirmó la joven.

La confirmación del hallazgo

La noticia del hallazgo fue confirmada por su hermana, Teresa Laszeski, a través de sus redes sociales personales. En un mensaje breve pero cargado de emoción, llevó alivio a quienes seguían el caso con atención. "Apareció Juan", escribió, agradeciendo el acompañamiento y la difusión que permitió acelerar la localización del joven.

La publicación fue replicada de inmediato por vecinos, medios y usuarios que habían participado activamente en la búsqueda, especialmente en grupos vinculados al ciclismo y a personas desaparecidas.

Luego de perder contacto, su familia inició un recorrido por diversas localidades y solicitaron a la fiscalía interviniente el relevamiento urgente de las cámaras de seguridad. "Estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlo", manifestó Teresa días atrás ante la falta de avances significativos en la búsqueda oficial.

Recién el sábado a las 5 de la tarde la policía registró un acta en Parada de Robles, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires que depende del partido de Exaltación de la Cruz. Para ese momento, su hermano había desaparecido hacía más de 24 horas, pero aún no estaba declarado formalmente. La Comisaría de Garín Nº 3 dispuso que tomarían la denuncia allí, y Teresa debió volver.