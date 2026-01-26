Desesperada búsqueda de un estudiante patagónico: salió en bicicleta de su casa y no regresó

Juan Laszeski fue visto por última vez este viernes. Su último rastro firme lo ubica en una estación de servicio.

En las últimas horas se activó la búsqueda de un joven de 21 años oriundo de Sarmiento, provincia de Chubut. Desapareció el pasado viernes luego de haber desaparecido al subir a su bicicleta y no regresar en su domicilio en Vicente López, provincia de Buenos Aires . Cámaras de seguridad de la zona registraron el último rastro de Juan Laszeski en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Garín.

Según informó su familia, el joven, que reside temporalmente en esa localidad bonaerense junto a su hermana por sus estudios en la Universidad de San Andrés, habría sufrido un brote psicótico antes de abandonar su residencia.

En diálogo con TN, su hermana Teresa reveló que él se fue de su casa con la idea de realizar una excursión en bicicleta hacia la Cordillera, aunque no tenía el equipamiento necesario para ese tipo de viaje. "Agarró bolsas, una mochila y se fue", relató.

Juan es paciente psiquiátrico y había dejado su medicación, pese a que debe estar bajo tratamiento y se rehúsa. "Su cuadro venía empeorando y en ese ataque decidió iniciar esta travesía", explicó su hermana.

Inicialmente, las autoridades policiales demoraron la toma de la denuncia debido a que el joven mantenía contacto telefónico, pero la comunicación se interrumpió por completo pocas horas después.

Buscan a un joven de 21 años que salió de su casa en bicicleta y no regresó

La familia del estudiante comenzó a buscarlo por su cuenta

"Juan no salió preparado. Su equipamiento es su bici, el casco, bolsas de supermercado que él ató a el caño de la bicicleta y la mochila. No tiene carpa, aislante ni nada. No cuenta con el equipamiento para hacer una travesía tan larga", expresó con preocupación.

Luego de perder contacto, su familia inició un recorrido por diversas localidades y solicitaron a la fiscalía interviniente el relevamiento urgente de las cámaras de seguridad. "Estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlo", manifestó Teresa ante la falta de avances significativos en la búsqueda oficial.

Hasta el momento, solo existe un reporte no confirmado que situaría al ciclista en la zona de Pergamino durante la noche del sábado. Sin embargo, no hay registros fílmicos ni pruebas materiales que respalden este testimonio, por lo que la búsqueda se mantiene abierta en todo el corredor norte.

desaparecido buenos aires

"Creemos que transitará rutas pobladas porque tiene que hacer paradas en estaciones de servicio para tomar agua, ir al baño, comer. No sabemos si va a agarrar la ruta 8 o la paralela, que lo desvía un poco en su camino a la cordillera. Hay altas chances que hoy él llegue a Venado Tuerto, que cruce el límite entre Buenos Aires y Santa Fe", manifestó en su diálogo este domingo.

En el caso interviene la fiscal Mabel Amoretti de la U.F.I. N° 5 de Escobar del Departamento Judicial Zarate Campana interviene en el caso. La causa está caratulada como "Averiguación de Paradero".

La última vez que se lo vio, vestía de negro y llevaba un casco negro con franjas verde agua, junto con una mochila negra marca HP. Su bicicleta es una GT, rodado 29. Por cualquier información relevante para dar con el paradero de Juan escribirle a Teresa al 2975290260 o al comisario Facundo Allendes al 1126001335.