Video: un fiscal de Santa Cruz armó un escándalo en un control de alcoholemia e invitó a pelear a un agente

Lo pararon en Comodoro Rivadavia , donde reside pese a que su cargo es en Caleta Olivia. Se negó a soplar la pipeta, entre agravios y amenazas.

Un operativo de control de alcoholemia rutinario en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, desembocó en un escándalo cuando un fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia , provincia de Santa Cruz , se negó a hacerse el test y sostuvo un fuerte altercado con los agentes de tránsito, entre agravios, amenazas y hasta una invitación a pelear.

El protagonista del hecho fue Fabricio Sachi, quien es funcionario en la Fiscalía de Caleta Olivia pero reside en Comodoro Rivadavia. La escena, que se extendió durante varios minutos, quedó registrada en un video en el que, en un momento, el fiscal le dice al agente que lo confronta: “Cuando termine el turno, sacate el uniforme y… ”, dándole a entender la manera en la que pretendía zanjar la discusión.

El video fue filmado por los propios agentes que participaban del operativo para, según explicaron más tarde, contar con una prueba de la negativa y la actitud violenta del conductor.

Un fiscal de Santa Cruz se negó al control de alcoholemia y armó un escándalo

En más de una oportunidad, durante el episodio, Sachi “saca chapa” preguntando “¿sabés quién soy yo?”. El agente no se queda atrás y en un momento se le pone cara a cara y le replica “¿sabés quién es mi tío?”. La situación finaliza sin que los agentes logren que el fiscal sople en la pipeta, por lo cual se le realizó la multa correspondiente.

"Mandame la multa a mi casa"

El operativo de control se estaba desarrollando en la esquina de Alvear y Necochea, en una zona de alto tránsito de Comodoro Rivadavia, llevado adelante por personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Chubut.

Cuando Sachi fue requerido para realizar el test de alcoholemia, descendió del vehículo y respondió con agravios y amenazas. Exhibiendo su identificación y en tono elevado, manifestó: “No me tutees, bájame el tono. ¿Quién sos? Llamá a quien quieras, no voy a hacer el test, me parece una verga, mandame la multa a mi casa”.

Frente a la insistencia del agente para que cumpliera con el requerimiento, el fiscal se dirigió a un efectivo policial que formaba parte del operativo y exclamó: “Quiero denunciarlo por abuso de autoridad”. Además, soltó una frase en la que pareció sugerir que le restaba importancia al hecho de que pudiera estar conduciendo alcoholizado porque se encontraba muy cerca de su casa: “Tengo domicilio acá a la vuelta y viene a hincharme las pelotas”.

“Sos funcionario público, igual que yo”, le espetó Sachi al agente que lo confrontaba, y comenzó a mostrarle una libreta donde presumía de su cargo a nivel federal.

Por qué se filmó el video: la explicación de la APSV

En varias oportunidades, el hombre de la Agencia de Seguridad Vial le reiteró al fiscal la pregunta: “¿Vas a soplar la pipeta, sí o no?”. En ningún momento Sachi se mostró siquiera cerca de hacerlo, y amenazó al agente acusándolo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento”.

Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Chubut, consultadas por medios locales, señalaron que la labor del personal se ajustó a protocolo y que todo el procedimiento fue grabado para garantizar la transparencia del operativo.

Según indicó la APSV, el video formará parte de las actuaciones elevadas a la justicia provincial y será evaluado como prueba en el expediente administrativo.