Elecciones 2025 en Santa Cruz: ganó un cura kirchnerista y generó un terremoto en la gobernación

Claudio Vidal le pidió la renuncia a todo su gabinete. El sacerdote Juan Carlos Molina, muy cercano a Cristina Kirchner, se impuso por poco a LLA.

El gobernador de Santa Cruz , Claudio Vidal, pidió a todos los integrantes de su gabinete que pongan a disposición sus renuncias, luego del golpe recibido en las elecciones de este domingo en las cuales el oficialismo de Por Santa Cruz quedó en un lejano tercer puesto y no consiguió ninguna de las tres bancas que se ponían en juego en la provincia para la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

El contraste con la debacle oficialista lo vivió el kirchnerismo que volvió a celebrar un triunfo en la provincia: la lista de Fuerza Santacruceña logró el 32,10% de los votos y se impuso por muy poco a La Libertad Avanza , que obtuvo el 31,66%. Los candidatos de Vidal apenas superaron el 15%.

Con este resultado, el sacerdote Juan Carlos Molina , muy cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ingresará al Congreso el 10 de diciembre, junto con Moira Lanesan, quien ocupaba el segundo lugar en la boleta peronista.

La tercera banca en disputa quedó para el libertario Jairo Guzmán, el polémico exdirector del PAMI en las oficinas de Río Gallegos.

Vidal: "Repensar estrategias"

En la misma mañana de este lunes, el Gobierno de Santa Cruz anunció los cambios en el gabinete con el objetivo de iniciar una revisión integral de la gestión.

Claudio Vidal Santa Cruz Claudio Vidal habló de "evaluar responsabilidades" tras la catástrofe electoral del oficialismo de Santa Cruz.

La decisión, se explicó, busca analizar el cumplimiento de los programas provinciales, la ejecución presupuestaria y la efectividad de las políticas públicas implementadas desde diciembre pasado.

Fuentes del oficialismo indicaron que Vidal consideró necesario "repensar estrategias y evaluar responsabilidades" en cada área del gobierno, tras la derrota que también tuvo que ver con la muy mala performance en todo el país de Provincias Unidas, el frente de gobernadores del que también forman parte Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti, entre otros.

Molina y Guzmán festejaron en Santa Cruz

Mientras tanto, Molina le dio al peronismo una de las pocas alegrías de un domingo difícil.

“No ganó la mentira, no ganaron las operaciones, no ganaron las balas. Ganó la gente, ganaron los que están buscando trabajo, los que están buscando comer, ganaron los discapacitados”, expresó el referente de Fuerza Santacruceña durante los festejos en el búnker instalado en la ciudad de Caleta Olivia.

Sacerdote Juan Carlos Molina, candidato peronista en Santa Cruz El sacerdote peronista ganador de las elecciones en Santa Cruz, Juan Carlos Molina, con la expresidenta Cristina Kirchner.

El dirigente kirchnerista le apuntó directamente a Vidal. “Perdió este modelo injusto para nuestra provincia y para nuestro país”, dijo, y aclaró: “Yo no enfrenté a nadie, me enfrenté al modelo de crueldad, de acoso, de abandono”.

El libertario Guzmán, por su parte, habló de “una elección extraordinaria” de su fuerza política.

El dirigente que se hizo conocido a nivel nacional a través de un escándalo cuando posteó una foto de una bandera LGBT+ en llamas, dijo que se trató del “primer triunfo” de La Libertad Avanza “dentro de la provincia de Santa Cruz”, más allá de haber sido superado por Molina en el conteo provisorio, y valoró los resultados alcanzados después de una campaña que, según afirmó, se hizo “con nada, con dos escarbadientes y un alfiler”.