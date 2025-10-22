Un chico de 18 años baleado y con muerte cerebral: se entregó el hijo de un sindicalista de Santa Cruz

El dirigente negó la culpabilidad del joven. Tras la brutal agresión, atacaron a tiros la sede gremial, en el centro de Caleta Olivia.

Fuentes de la Policía de Caleta Olivia , provincia de Santa Cruz , confirmaron que en las últimas horas de la tarde de este martes se entregó un joven sospechado de haber sido autor del ataque a Nahuel Franco Marcial, un chico de 18 años que recibió un balazo en la cabeza y cuyo estado es irreversible , según informaron desde el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, donde se encuentra internado.

El presunto autor del hecho fue identificado como Tomás Pratt y es hijo de Omar Pratt, un conocido referente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado y Energías Renovables ( SIPGER ).

El ataque a balazos se produjo durante la noche del domingo y, en la mañana de este martes, fue tiroteado el frente del SIPGER, en el centro de Caleta Olivia, en lo que la Policía consideró que podría haber sido una represalia. Horas más tarde, el joven Pratt se entregó en la Comisaría.

La investigación apunta también a un cómplice, quien sigue prófugo. Un testigo aportó datos a la Policía indicando que el agresor no estaba solo sino acompañado y que llegó y huyó del lugar, el playón deportivo del barrio 17 de Octubre, en “un auto gris bajito que podía ser un (Chevrolet) Corsa”.

Allanamiento a la casa de Omar Pratt en Caleta Olivia, Santa Cruz Santa Cruz: allanamiento a la casa de Omar Pratt, en Caleta Olivia, el lunes por la noche.

Se intenta determinar el grado de participación de ambos en el episodio que dejó al borde de la muerte a Marcial.

Santa Cruz: el descargo de Pratt

Entretanto, el lunes, Omar Pratt hizo un descargo en las redes sociales, se refirió a que lo que se está viviendo es “lamentable“, deseó que Marcial “se recupere pronto y Dios haga un milagro en su vida” y negó que su hijo hubiera estado involucrado.

“Sé que no es el momento, pero no puedo permitir que a mi hijo lo traten de asesino cuando él podría estar en esa situación”, comentó.

El dirigente sindical afirmó que en realidad su hijo y el acompañante habían sido atacados durante el altercado. “Los que se le pusieron al lado del auto y gatillaron dos veces fueron ellos”, indicó.

La Policía de Santa Cruz trabaja tras el tiroteo a la sede del SIPGER en Caleta Olivia La Policía de Santa Cruz trabajando tras el tiroteo a la sede del SIPGER en Caleta Olivia.

Según testimonios preliminares que están siendo investigados por la Policía, un vehículo interceptó el paso de Nahuel Marcial en el playón y, sin mediar advertencia alguna, le dispararon.

Efectivos policiales llegaron al lugar, alertados por una vecina, y hallaron al joven tendido en el suelo y desangrándose.

Manifestación e incidentes en la Comisaría

En lo que respecta al estado de salud de Nahuel, autoridades del Hospital Zonal de Caleta Olivia confirmaron que se encuentra internado en terapia intensiva con muerte cerebral. El joven llegó al centro médico con una herida perforante provocada por el proyectil de un arma de fuego, con orificio de salida.

En la tarde del martes, con posterioridad a la presentación del joven Pratt para entregarse a las autoridades, familiares y amigos de Nahuel se manifestaron frente a la Comisaría Segunda, donde creían que estaba detenido el presunto autor del ataque. La protesta terminó en incidentes, con pedradas, enfrentamientos y disparos.

En cuanto al ataque a la sede del SIPGER, se produjo a las 5.15 de la mañana del martes, cuando no había personal trabajando. Las pericias confiramron al menos 19 disparos contra el frente del local.