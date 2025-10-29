Denuncian que el hijo de un sindicalista, que se entregó tras un crimen, "usa teléfono y redes como si nada"

Familiares de la víctima lo dijeron durante una marcha por justicia. El gremialista involucrado es referente del Sindicato del Petróleo en Santa Cruz.

Familiares de Nahuel Marcial, un joven de 18 años de Caleta Olivia , provincia de Santa Cruz, que murió tras recibir un balazo en la cabez,a se manifestaron con una marcha de antorchas para pedir justicia y exigir el esclarecimiento del homcidio.

Por el crimen, ocurrido el pasado domingo 19 de octubre, se entregó el hijo de Omar Pratt, un conocido dirigente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado y Energías Renovables ( SIPGER ), luego de que su casa fue allanada por la Policía.

Pratt, no obstante, aseguró que su hijo era inocente y que estuvo en la escena del crimen pero que no agredió a nadie sino que, por el contrario, él y un amigo habían sido atacados con armas de fuego.

La movilización por Nahuel avanzó a lo largo de la avenida Independencia de Caleta Olivia. “Esta es una marcha de antorchas para pedir justicia y que el culpable pague por lo que hizo”, expresó Damián Marcial, hermano de la víctima.

La protesta y una denuncia por daños

Los familiares del joven manifestaron su malestar por la falta de avances en la investigación, apuntaron contra la Policía de Santa Cruz y la Fiscalía, y cuestionaron el trato que, según afirmaron, recibe Tomás Pratt, el principal sospechoso.

Pintadas por Nahuel Marcial en el Juzgado de Instrucción Penal de Caleta Olivia, Santa Cruz Pintadas por Nahuel Marcial en el Juzgado de Instrucción Penal de Caleta Olivia, Santa Cruz.

“Nos indigna que siga usando el teléfono y las redes sociales como si nada”, señaló Damián, y agregó que duda de que el detenido esté realmente bajo custodia.

El hermano de Nahuel remarcó la hipótesis de un segundo implicado -el “amigo” mencionado en el descargo de Omar Pratt-, de apellido Cofré, que habría estado en el vehículo desde donde se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nahuel y que, según sus sospechas, se encontraría prófugo en Mendoza.

“Mis padres están destrozados”, expresó Damián, mientras los asistentes sostenían antorchas encendidas y fotografías de su hermano en alto.

La marcha llegó hasta la sede del Juzgado de Instrucción Penal de Caleta Olivia y tuvo una derivación imprevista, ya que desde la sede judicial realizaron una denuncia en la Comisaría Primera invocando daños sufridos por el frente del edificio ubicado en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Capitán Guttero, a metros de la propia comisaría.

La denuncia se basó en que, si bien la manifestación de la que participaron unas 40 personas fue pacífica, realizaron pintadas sobre las paredes de la sede con las inscripciones “Justicia por Nahuel” y “Pratt asesino”.

Nahuel Franco Marcial, el joven baleado en Caleta Olivia, Santa Cruz Nahuel Franco Marcial, el joven baleado en Caleta Olivia, Santa Cruz.

También denunciaron daños en dos automóviles -un Volkswagen Bora y un Peugeot 408- que estaban secuestrados y al resguardo de la sede judicial.

La búsqueda del cómplice

El ataque a balazos se produjo durante la noche del domingo en la zona del playón deportivo del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia. Un testigo contó que el agresor llegó y huyó, acompañado por un cómplice, en “un auto gris bajito que podía ser un (Chevrolet) Corsa”.

Nahuel llegó al Hospital Zonal con una herida perforante en el cráneo, con orificio de salida. En el hospital fue declarada su muerte cerebral y falleció después de permanecer tres días en terapia intensiva.

Tras la presentación voluntaria de Tomás Pratt, la Policía de Santa Cruz avanzó con la búsqueda del presunto cómplice. Se realizaron ocho allanamientos simultáneos en Caleta Olivia, ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1, sin que hubiera resultados.

Durante los operativos sí fue secuestrado un vehículo marca Honda que está siendo investigado ya que podría ser el que tuvo parte en el hecho. Además incautaron dos armas de fuego, cuatro cargadores, más de 350 municiones, 15 teléfonos celulares, y los dispositivos de memoria de cámaras de seguridad.