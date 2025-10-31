"Yo disparé... no sé qué hice": empieza el juicio por una muerte que conmocionó a toda Santa Cruz

Deberán definir si fue homicidio o defensa propia el caso de un comerciante de Río Gallegos que en un forcejeo mató a un hombre drogado que lo agredía.

Policía de Santa Cruz en la concesionaria de Roberto Neil en Río Gallegos.

La semana próxima dará comienzo el juicio oral por un caso que ocurrió en la ciudad de Río Gallegos y que conmocionó a toda Santa Cruz: la muerte de Franco Cuevas, baleado por el comerciante Roberto Neil presuntamente en defensa propia.

A partir del próximo jueves 6 de noviembre, la Justicia deberá definir si lo ocurrido el 2 de junio de 2023 fue un homicidio o un hecho de legítima defensa de un hombre que estaba siendo agredido y se encontró acorralado, dentro de su concesionaria de autos en el barrio riogalleguense Del Carmen.

Ese viernes de 2023, Cuevas, un joven que tenía un extenso prontuario policial, llegó a la concesionaria de Neil ubicada en French y Congreso, de la capital de Santa Cruz.

Entre las pruebas aportadas a la causa están las cámaras de seguridad del negocio de Neil, pero no se ve el momento del disparo.

Franco Cuevas murió baleado por un comerciante de Santa Cruz Franco Cuevas murió baleado por un comerciante de Santa Cruz. La Justicia debe determinar si fue defensa propia.

Lo que sí se llega a observar es que cuando Cuevas entró al local, Neil se sorprendió, encogió los brazos y retrocedió.

Un llamado a la Policía de Santa Cruz

“Salí afuera que te la voy a dar”, fue una de las primeras amenazas del agresor. Más de una vez, Cuevas cerró su puño derecho y amagó con golpear a Neil. Luego emprendió la retirada, mientras iba golpeando algunos de los vehículos de la concesionaria.

La situación no terminó allí, ya que Cuevas regresó, todavía más alterado, gritando: “Salí que te voy a hacer cagar”.

En medio de una nueva situación violenta, según el testimonio del comerciante, Cuevas sacó un arma -luego identificada como un calibre 38- y se desató un forcejeo durante el cual Neil se apoderó del revólver y efectuó algunos disparos.

Roberto Neil se entregó a la Policía de Santa Cruz Roberto Neil cuando se entregó a la Policía de Santa Cruz, después del hecho.

De esta última secuencia no hay registros fílmicos ya que, de acuerdo con lo que se estableció en las investigaciones preliminares, Neil había sido acorralado hacia un punto ciego.

El propio Neil llamó casi inmediatamente a la Policía. El audio del llamado también es un elemento probatorio en el juicio y fue difundido por el medio local La Opinión Austral:

“Hola, Policía, por favor, el 101… ehhh, rápido... Tuve un problema acá en la calle French, en la agencia de autos… French y Congreso… Me peleé con el vecino y vino con un arma y, bueno, se la quité. Estaba borracho y no sé… yo disparé, no sé que hice. Por favor vengan… En la agencia de autos… Por favor, por favor, una ambulancia rápido, por favor”.

La autopsia: alcohol y cocaína

Más tarde, en su indagatoria, Neil dijo sobre su primer disparo: “Sentí como una explosión”. Los primeros efectivos policiales que arribaron al lugar también indicaron que el comerciante les dijo que tuvo que defenderse de la agresión de Cuevas.

Otra cámara de seguridad muestra a Neil saliendo a pedir ayuda a los vecinos. Tras el hecho, además de llamar a la Policía hizo otros ocho llamados telefónicos, a gente de su entorno.

En la autopsia a Cuevas se determinó que tenía más de 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre y que había consumido cocaína. En la morgue judicial también encontraron una gran cantidad de balas calibre 22 -distintas a las del revólver de los disparos- en un bolsillo.

El juicio por la muerte de Cuevas se comenzará este jueves 6 de noviembre a las 9 de la mañana en la sede de la Cámara Oral de Río Gallegos. El tribunal tiene confirmados a los jueces María Alejandra Vila y Jorge Yance mientras que se espera saber quién será el vocal subrogante, mientras que Verónica Zuvic actuará como fiscal de Cámara.