El equipo que pasó 77 años sin poder competir y está a dos partidos de entrar a los torneos de la AFA

No puede participar en los campeonatos oficiales de fútbol su propia provincia, entre 1944 y 2021 estuvo 77 años sin tener ninguna competencia oficial, pero en las próximas semanas se jugará la posibilidad de ingresar a los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), tanto masculinos como femeninos. Se trata de Río Mayo, de Chubut , un club con una historia muy particular relacionada con la localidad homónima a la que pertenece.

Ubicada en el sudoeste de Chubut , sobre la Ruta Nacional 40 , se encuentra la localidad de Río Mayo , conocida como Capital Nacional de la Esquila . Tiene poco más de 3.000 habitantes, está a solo 35 kilómetros del límite con la provincia de Santa Cruz, y es un punto de paso clave hacia los pasos internacionales Huemules y Triana, que conectan con Chile .

Río Mayo se destaca por su ganadería ovina, pesca y turismo rural, y cada enero celebra el Festival Nacional de la Esquila, que este año tuvo su 39ª edición, concluida hace dos semanas.

En deportes, no obstante -y puntualmente, en fútbol-, las posibilidades de desarrollo son más complejas, debido a las largas distancias que separan Río Mayo de las ciudades principales de Chubut (desde Comodoro Rivadavia, la más cercana, hay que hacer casi 300 kilómetros por las rutas nacionales 26 y 40).

Un equipo que no podía jugar por los puntos

El Club Social y Deportivo Río Mayo fue fundado en 1944, nueve años después de la fundación de la localidad. Pero nunca jugó oficialmente en la provincia ya que ninguna de las tres ligas de Chubut le concedió afiliación a causa, precisamente, de la lejanía.

El equipo femenino de Río Mayo, de Chubut, busca un lugar en el Regional Federal Amateur de la AFA.

El club recién pudo empezar a competir en 2021, pero en la Liga Norte de la provincia de Santa Cruz, con sede principal en Caleta Olivia.

En 2016, una resolución firmada por Pablo Toviggino como presidente del Consejo Federal de la AFA, lo incorporó a la jurisdicción del norte santacruceño.

Sin embargo, pasaron cinco años más hasta que la liga de Caleta lo aceptó, tras una campaña de recolección de firmas iniciada en 2018. “Si es necesario, llegaremos al presidente Macri”, dijo entonces Mariano Moreira, titular de la institución. No hizo falta tanto.

Los partidos para llegar a la AFA

Ahora, desde la liga de Santa Cruz, el León -como se lo conoce al club- buscará acceder al Regional Federal de la AFA tanto en la rama masculina como en la femenina. En ambas se consagró campeón de la subsede Noroeste de la liga provincial y por eso, competirá por una de las dos plazas que la Liga Norte tiene en el Regional (la otra ya le pertenece a Camioneros, de Caleta Olivia).

“Esto es consecuencia del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación y del sentido de pertenencia”, dijo Moreira tras obtener el bicampeonato y el lugar en los clasificatorios.

El equipo masculino enfrentará el 25 de febrero a Banfield de Puerto Deseado y el 1 de marzo a Nocheros de Las Heras, en un triangular. El femenino, en tanto, jugará un cuadrangular por eliminación -semifinales y final- que se sorteará este martes y comenzará el 20 de este mes.