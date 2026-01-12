Un hospital denunció que la AFA le debe más de $100 millones recaudados en un partido solidario

La cooperadora de la institución dio detalles sobre la deuda que mantiene la asociación que dirige Chiqui Tapia, que ahora se ve envuelto en otro escándalo.

La cooperadora del hospital intentó comunicarse con la AFA mediante llamadas y notas formales para obtener una respuesta.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) está envuelta en un escándalo nuevamente. En medio de las denuncias por corrupción, la presidenta de la cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca denunció que la entidad dirigida por Claudio " Chiqui" Tapia les debe $ 108.000.000 millones.

Este millonario monto había sido recaudado durante un partido solidario en marzo de 2025 y que estaban destinados a la reconstrucción del centro médico , afectado por las inundaciones que sufrió la ciudad.

Tras la impactante inundación que afectó a la ciudad , AFA decidió realizar un partido benéfico que enfrentó a la Selección Mayor y a la Sub-20 en un encuentro de 40 minutos realizado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en la ciudad de Buenos Aires. Según se había anticipado, todo lo recaudado en entradas y publicidad iba a ser entregado al hospital.

La presidenta de la cooperadora del nosocomio, detalló en una conversación en Radio Con Vos de por qué falta esa gran cifra de la recaudación total: "Nos dijeron públicamente que eran $701 millones y recibimos $593 millones, no sabemos qué pasó"

"Es un problema que tiene que resolver la AFA, no nosotros"

"Si no lo devuelven, que hagan una nota de que se lo quedaron, tenemos que dejar en actas que fue lo que pasó", agregó la presidenta María del Carmen Martí.

Por otra parte, reveló que intentaron llamar y enviaron notas para poder tener una respuesta, y que les contestaron que "se iban a ocupar", pero con el tiempo transcurrido, nadie volvió a esclarecer nada.

Ante la consulta de que la situación llegue a la parte judicial, la representante del hospital fue contundente: "No vamos a ir a la justicia. Valoramos la ayuda que nos dieron los jugadores. Tenemos que tener las cuentas claras".

"Queremos dejar en limpio que es un problema que tiene que resolver la AFA, no nosotros", agregó haciendo referencia a que la falta de dinero puede traer repercusiones negativas hacia el hospital de parte de la gente de Bahía Blanca.

El partido, según informó Chiqui Tapia en una conferencia de prensa posterior, recaudó alrededor de $700.000.000. De ese monto, el Hospital Penna recibió un único desembolso de $ 593.000.000, tal y como explicó este domingo a la tarde Martí, presidenta de la Cooperadora del Hospital, denunció: “Queremos la justificación de lo que falta: $108.000.000″, denunció la mujer.

Claudio "Chiqui" Tapia junto a dirigentes vinculados a la AFA están siendo investigados por la Justicia, y se está desmarañando un entramado de transferencias millonarias y gastos de lujos con fondos que son de la Asociación del Fútbol Argentino.

Las autoridades judiciales analizan una serie de transferencias de una legalidad en discusión y que habrían tenido como destinatarias sociedades presuntamente "fantasmas", creadas sólo para lavado de dinero. Las sospechas también incluyen el pago de alquiler de embarcaciones y vuelos privados sin relación aparente con la actividad de la AFA o los viajes oficiales de la Selección.

En el marco de esta investigación, la Justicia logró identificar a dos parejas de la provincia de Río Negro, que no cuentan con antecedentes empresariales y son residentes de la ciudad de Bariloche.