Escándalo en la AFA: la millonaria suma que recibía cada mes el hijo del "Brujo" de la Selección

Las transferencias se habrían realizado con fondos de la AFA hacia una cuenta bancaria a nombre del hijo de un colaborador y amigo del presidente Claudio Tapia.

El escándalo que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo tras conocerse una serie de transferencias de dinero realizadas al hijo de una persona del círculo cercano al presidente Claudio “Chiqui” Tapia. La suma total supera los 300.000 dólares.

Según los registros bancarios de Estados Unidos, la primera transferencia se realizó el 14 de mayo de 2024 y, a partir de entonces, los envíos de dinero se repitieron de manera mensual. El destinatario fue Alejandro E. Almaraz, domiciliado en Atlanta, Georgia , donde también figura registrada “Passion Soccer Club”, una academia vinculada a la AFA dirigida por su padre, José Almaraz , conocido en el ambiente como “ El Brujo de la Selección ” .

Los fondos fueron girados desde una cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, la empresa que desde diciembre de 2021 centraliza la recaudación de ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En total se concretaron 17 transferencias por US$20.000 cada una, lo que representa una suma total de US$340.000.

Guía espiritual y amigo personal de Tapia

José Almaraz es un exfutbolista que jugó en distintos clubes del país. Tras su retiro, se formó como entrenador junto a ex campeones del mundo de 1986, entre ellos Jorge Burruchaga, Néstor Clausen y Héctor Enrique.

Sin embargo, su lugar dentro de la Selección Argentina no se explica por su trayectoria deportiva sino por su estrecha relación personal con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

jose-almaraz-y-chiqui-tapia-la-foto-fue-subida-a-ZGFFD4JEJVAHDOTXCVTAPJAHKQ

Ese vínculo lo llevó a integrar el círculo íntimo que acompañó al plantel en competencias clave como las últimas Copas América y el Mundial de Qatar, donde cumple un rol poco convencional, vinculado al acompañamiento personal y espiritual del dirigente y es conocido como "El Brujo", conocido por lidiar con “las energías” que rodean al equipo.

Incluso, la confianza de Tapia en Almaraz sería tal que, según testigos, en 2021, durante una gira de la Selección femenina, “Chiqui” lo llamó para pedirle ayuda a la distancia luego de que se le perdiera su perro.

Por su parte, su hijo Alejandro jugó en Brown de Adrogué y en 2019 pasó a Barracas Central, el club de Tapia. Hasta que se mudó a Estados Unidos.

La academia de la AFA dirigida por Almaraz

Actualmente, “El Brujo” reside en Estados Unidos, donde desde hace varios años dirige una academia vinculada a la AFA en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Bajo el nombre “Passion Soccer Club”, el proyecto se presenta como la única franquicia de la Asociación del Fútbol Argentino en ese país.

“La Academia AFA reproduce el ambiente de entrenamiento del fútbol argentino, donde el talento y la pasión se combinan para ayudar a los jugadores a alcanzar su máximo potencial. Con un cuerpo técnico altamente capacitado de la AFA, los jugadores desarrollan sus habilidades futbolísticas basándose en la identidad y la metodología del fútbol argentino”, aseguran en la web oficial.

Según los registros oficiales del estado de Georgia, la academia fue fundada en 2022 y tiene como domicilio declarado una vivienda ubicada en 3455 Shady Woods Cir, en la ciudad de Lawrenceville, donde también figura José Almaraz como responsable.

una-de-las-transferencias-de-usdollar20000-a-2OZ4DAJYG5COJKFS2HYH24KVMY

Esa misma dirección aparece asociada a las transferencias mensuales de US$20.000 que fueron enviadas desde la cuenta de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, firma que retenía el 30% de los ingresos de la AFA.