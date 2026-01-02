Otra empresa fantasma de la AFA: pasó de cobrar un plan social a recibir USD 2,3 millones

Se trata de un exempleado municipal que ahora es investigado por estar relacionado con el lavado de dinero de la AFA.

El escándalo por la empresa que recolectaba los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) alrededor del mundo puso a otro argentino en el ojo de la tormenta. Se trata de Matías Esteban Fernández, d e 45 años, que figura en los papeles societarios como “miembro” y único responsable de W Trading LLC, una empresa del estado de Florida.

La administración de los fondos internacionales de la AFA quedó en medio de un escándalo, tras conocerse detalles de una compleja operatoria financiera montada desde Estados Unidos. Movimientos por millones de dólares , transferencias a sociedades sin actividad visible y la falta de información clara sobre los beneficiarios finales configuran un escenario que ya genera consecuencias judiciales y administrativas.

Durante un período de cuatro años, una estructura bancaria internacional canalizó más de USD 260 millones vinculados a ingresos de la Selección Argentina, patrocinadores y derechos comerciales. Parte de ese dinero terminó en sociedades registradas en Florida sin empleados ni actividad declarada , un dato que profundizó las dudas sobre la transparencia del sistema.

El eje de este circuito fue una cuenta en Estados Unidos utilizada para centralizar cobros y pagos en el exterior. Desde allí, al menos USD 42 millones se distribuyeron entre cuatro firmas que, según registros oficiales, no desarrollan operaciones comerciales reales. Según publica La Nación, los titulares declarados de esas compañías residen en Bariloche y presentan perfiles económicos incompatibles.

Pasó de cobrar un plan a recibir US$2.3 millones

Pero aparece otro nombre en escena, se trata de Matías Esteban Fernández. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 la empresa de Fernández recibió trece transferencias de TourProdEnter LLC, la agente comercial “exclusiva” de la AFA para todo el mundo, con la excepción de la Argentina.

El perfil patrimonial de Fernández colisiona con el volumen de divisas que movilizó. Fue empleado municipal en Lanús, también figuró como monotributista hasta que se dio de baja de manera voluntaria, por “cese de actividades”. En los registros oficiales disponibles también consta que accedió en el 2018 a la asignación universal que otorga el Gobierno Nacional, cuando su hija tenía 4 años.

Hoy es el teórico receptor de al menos US$2.297.500 de la AFA viviría en el exterior, según publica La Nación.

matias fernandez afa sociedad pantalla

La empresa de Fernández tiene características similares a otras empresas "fantasma"

La firma en la que aparece Fernández, W Trading, muestra características comunes a las cuatro sociedades sospechadas de servir de “pantalla” para el desvío de US$42 millones que pertenecen a la AFA, según constató el mismo medio. Es decir, a Soagu Services LLC, que recibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones.

Al igual que esas sociedades, W Trading no registró empleados, ni actividad verificada en Estados Unidos hasta su disolución en septiembre de 2024. Y al igual que esas firmas, declaró como domicilio la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami.

matias fernandez afa sociedad pantalla domicilio w trading

La primera de las transferencias a favor de W Trading se registró, también desde el banco Synovus, el 2 de noviembre de 2022. Fue por 270.000 dólares. Veintiséis días después, el 28 de ese mes, Fernández constituyó en la Argentina la sociedad anónima Sfera Global Sports, que desde entonces se presenta en LinkedIn como una “empresa de gestión deportiva de jugadores de futbol con impronta y talento argentino”.

En el acta constitutiva de Sfera Global Sports, Fernández consignó que su domicilio personal era en un edificio de la calle Bartolomé Mitre 2227, piso 14. Pero la dirección correcta es en el piso 2, departamento 14, del contrafrente de ese modesto inmueble. Allí todavía vive su madre. “Hace muchos años que [Matías] vive afuera”, explicó la mujer a un cronista de La Nación cuando este pidió hablar con su hijo para consultarle por cuestiones del fútbol. "¿De fútbol? ¿Él?", indagó sorprendida. "Que yo sepa, no".

Los perfiles coinciden: los cuatro patagónicos vinculados a las sociedades fantasma

US$42 millones fueron enviados a cuatro sociedades radicadas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Estas firmas no registran empleados, carecen de actividad comercial y operan desde direcciones de “oficina virtual”.

Según publica La Nación, los titulares declarados de esas compañías residen en Bariloche y presentan, justo como Matías Esteban Fernández, perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias. Se trata de empleados de pequeños comercios, personas con deudas relevantes y antecedentes de insolvencia. En un caso, incluso, una de las LLC recibió transferencias luego de haber sido oficialmente disuelta, un dato que refuerza las sospechas.

chiqui tapia

Entre los involucrados están Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, quien enfrenta deudas millonarias en Argentina y trabaja en una farmacia en Bariloche.

Su pareja, Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC, también reside en la localidad rionegrina y cuenta con antecedentes judiciales y bancarios negativos.

También están Verónica Inés López, responsable de Velp LLC, y su pareja Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude, con el proceso cerrado por ausencia de activos. Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y aseguró que su papel era únicamente el de “manager”.

Las direcciones comerciales declaradas en Miami no coinciden con empresas visibles en los edificios señalados, y dos de las sociedades utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., una firma mencionada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras opacas.