Escándalo en la AFA: las transferencias millonarias y gastos de lujo de las parejas patagónicas investigadas

La Justicia analiza también envíos millonarios de dinero que habrían hecho a empresas sin actividad.

Chiqui Tapia y directivos de la AFA están bajo la lupa por movimientos financieros sospechosos.

Claudio "Chiqui" Tapia junto a dirigentes vinculados a la AFA están siendo investigados por la Justicia, y se está desmarañando un entramado de transferencias millonarias y gastos de lujos con fondos que son de la Asociación del Fútbol Argentino.

Las autoridades judiciales analizan una serie de transferencias de una legalidad en discusión y que habrían tenido como destinatarias sociedades presuntamente "fantasmas", creadas sólo para lavado de dinero. Las sospechas también incluyen el pago de alquiler de embarcaciones y vuelos privados sin relación aparente con la actividad de la AFA o los viajes oficiales de la Selección.

En el marco de esta investigación, la Justicia logró identificar a dos parejas de la provincia de Río Negro, que no cuentan con antecedentes empresariales y son residentes de la ciudad de Bariloche .

El esquema operaba a través de Tourprodenter LLC, una empresa radicada en Florida y dirigida por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que retiene una comisión del 30% como agente comercial de la AFA,. Esta firma utilizó cuentas en Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan para derivar fondos a personas sin antecedentes comerciales en Bariloche.

tapia afa La AFA quedó bajo la lupa por una operatoria financiera internacional que canalizó millones de dólares a través de cuentas en Estados Unidos y sociedades sin actividad declarada.

Transferencias por millones de dólares de la AFA a empresas "fantasma"

La Justicia sospecha que Tourprodenter LLC funcionó como vehículo para apropiarse de fondos provenientes de los partidos de la selección y transferirlos a cuentas de terceros, posiblemente testaferros.

Más de 300 millones de dólares habrían circulado por la empresa de Faroni, con movimientos hacia compañías fantasmas ligadas a dos parejas de Río Negro sin antecedentes empresariales.

Otra de las empresas apuntadas es SoaguServices LLC, radicada en Florida, recibió transferencias por más de 10 millones de dólares. Su dueño, Javier Alejandro Ojeda Jara, quien trabajó en una farmacia de Bariloche, no posee antecedentes empresariales acordes al manejo de estos fondos.

transferencias AFA

En tanto su pareja, Mariela Marisa Schmalz fue vinculada a la firma Marmasch LLC, de la que tampoco se le conoce actividad comercial ni estructura empresaria. Ella fue beneficiaria de aproximadamente 13.4 millones de dólares a través de múltiples transferencias.

Asimismo, aparecen las firmas Velp LLC y Velpasalt LLC, vinculadas a Verónica Inés López y su pareja Roberto Salice, percibieron 3 y 14.7 millones de dólares respectivamente.

Gastos de millones de dólares en yates y aviones de lujo

Por otro lado, entre junio de 2024 y julio de 2025, se detectaron pagos reiterados por servicios de yachting por más de 512.000 dólares desde una cuenta del Bank of America, principalmente hacia CCYACHTING LLC, empresa registrada en Florida sin actividad verificable. También se realizaron pagos a Charter Dreams Yacht Services, sumando el monto total de gastos náuticos.

Respecto a los gastos aeronáuticos, se detectaron giros por 6 millones de dólares a IATS y pagos frecuentes a proveedores como PLS Logistic, Pratt & Whitney, Banyan Air Services y Gulfstream Aerospace Corp, incluyendo el uso de la firma Alas del Fin del Mundo S.R.L.

El detalle de las transferencias revela que los montos individuales oscilaron entre USD 990 y USD 149.000, figurando operaciones de alto valor tanto en el año 2024 como en 2025.

“El empleo de dinero de la AFA para pasear en barcos lujosos representa una vergüenza. Clubes asociados pobres y dirigentes ricos, paseando por Mónaco y otros lugares del mundo”, señaló el empresario Guillermo Tofoni en una denuncia presentada la semana pasada.

Tofoni fue afectado por la cancelación unilateral de su contrato para organizar partidos amistosos de la selección en 2023.