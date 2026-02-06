Otro incendio generó alarma en Chubut, ahora por un desperfecto en una amoladora

Un descuido en una obra en construcción en Esquel desató un foco que se propagó rápidamente. Lo controlaron con dos helicópteros hidrantes.

El incendio que se originó en la obra en construcción se expandió rápidamente a los pastizales y asrbustos de una ladera en Esquel.

Las llamas volvieron a encender las alarmas en Chubut , esta vez en Esquel y no por acción de la naturaleza, sino por un descuido humano bastante soprendente: la Municipalidad confirmó que un importante incendio de pastizales en el barrio Los Coirones se inició por el uso de una amoladora en una obra en construcción.

El foco se expandió velozmente en dirección a la ladera. Pastizales y arbustos quedaron consumidos por el fuego, lo que obligó a montar un importante despliegue para evitar que la situación se saliera de control.

De acuerdo al parte oficial, no hubo daños materiales ni personas afectadas por las llamas o el humo. Sin embargo, la magnitud del operativo refleja la gravedad del contexto en la región cordillerana.

En la zona trabajan los Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin, junto al Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Para frenar el avance del fuego fue necesario desplegar medios aéreos: dos helicópteros y un avión hidrante operan sobre el área afectada.

La combinación de altas temperaturas, sequía prolongada y jornadas de vientos fuertes mantiene a la región en un escenario crítico. Desde que comenzaron los incidentes en los primeros días de enero, el fantasma de que el fuego alcance centros urbanos como Esquel está siempre presente.

El intendendente de Esquel, con los vecinos durante el incendio

El intendente Matías Taccetta se trasladó al lugar junto al gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), Iván Pereira. Allí dialogaron con los vecinos del barrio y siguieron en detalle el desarrollo de las tareas de combate de las llamas, según informó EQS Notas.

Los vecinos reclamaron la instalación de una cisterna de agua en la zona, pedido que habían presentado ante el municipio en 2020 sin obtener respuesta hasta ahora. Sucede que además del riesgo permanente de incendios, en este verano se repitieron los problemas en el abastecimiento de agua potable en algunos sectores del ejido urbano y en parajes rurales algo más alejados.

Matias Tacetta, intendente de Esquel, con los vecinos.

"Ante esta situación, el intendente asumió el compromiso de avanzar con la instalación de la cisterna una vez que los vecinos logren la autorización correspondiente para su construcción en un campo privado", informaron fuentes comunales.

Por otro lado, desde la comuna recordaron que Esquel atraviesa una emergencia hídrica e ígnea. "Se solicita a la comunidad extremar las medidas de prevención con el uso de herramientas que puedan generar chispas y realizar limpieza de patios y baldíos para evitar este tipo de situaciones", remarcaron desde la Municipalidad.

Temor a un pirómano en un paraje rural de Chubut

En las afueras de Trevelin, muy cerca de Esquel, el temor a incidentes con el fuego también está presente con fuerza por estos días. La paz de Aldea Escolar, situada a solo unos 10 kilómetros de esa colonia galesa, recientemente quedó quebrada por una serie de incendios intencionales que se registraron durante la noche.

Según las denuncias de los habitantes del pequeño paraje andino, todo apunta a que estaría actuando una misma persona. Informaron que los tres casos comprobados fueron detectados a tiempo y controlados. Sin embargo, el fantasma de nuevos ataques mantiene en alerta a toda la comunidad.

Manolo Mendoza, vecino de la zona, le contó a Diario Jornada que el primer episodio sucedió aproximadamente hace una semana, cerca de la medianoche, y que el fuego se reavivó dos horas después. Y 48 horas más tarde, apareció otro foco en el mismo horario, con características idénticas.

Aldea Escolar, el paraje rural cercano a Trevelin donde la gente dice que hay un pirómano que prende fuego en las noches.

"Nos tiene en vilo por las noches", señaló en referencia a un presunto único responsable de estos inquietantes epidodios y al alerta que desde esos episodios sostienen los vecinos.

El residente de la pequeña localidad chubutense indicó que en todos los casos detectados se comprobó la utilización de acelerantes y que los focos se iniciaron en lugares con grandes cantidades de ramas secas y material altamente combustible. Estos elementos hacen suponer que se trata de acciones intencionales y premeditadas, aunque no hubo ninguna confirmación oficial al respecto.

"No se puede dormir tranquilo", manifestó el vecino. Y no era el único: buena parte de la comunidad copmpartía el temor de que se produzca un incendio que pase desapercibido y escape a todo control. Por eso, se mantenían organizados y en alerta, haciendo guardia para evitar una circunstancia como esa.