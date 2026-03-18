Confirmaron los nombres de los 12 cuerpos hallados en el ex centro clandestino de detención "La Perla"

Se trata de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina. Los restos estaban en fosas comunes.

El proceso de análisis de los restos óseos estuvo orientado a determinar antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas.

Este miércoles al mediodía, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y el secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos brindaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer los nombres de las 12 personas que se encontraban desaparecidas y cuyos restos fueron identificados en el predio de Loma del Torito, en el ex Centro Clandestino de Detención La Perla , en Córdoba .

Junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, se dieron a conocer los nombres de las personas que resultaron identificadas en las fosas comunes. La Justicia notificó hace una semana a las familias que hace cinco décadas buscan a esas personas, desde la última dictadura militar.

Vaca Narvaja señaló que el hallazgo formó parte de la campaña N°12 y este año "la campaña de este año será de abril a septiembre y está garantizada" por diversas instituciones que forman parte de esta búsqueda.

"Tenemos la esperanza de recolectar nuevas muestras y poder realizar más identificaciones", explicó el juez en diálogo con El Doce TV. A su vez, afirmó que cree que todavía no llegaron a los "sectores centrales" de enterramiento.

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Uno por uno, todos los desaparecidos que fueron identificados

-Carlos Alberto Dambra Villares

-José Nicolas Brizuela

-Raúl Oscar Ceballos Cantón

-Alejandro Jorge Monyó López

-Ramiro Sergio Bustillo Rubio

-Adriana y Cecilia María Carranza Gamberale (hermanas mellizas)

-Oscar Omar Reyes

-Eduardo Valverde

-Sergio Julio Tissera Pizzi

-Elsa Mónica O' Kelly Pardo

-Una familia prefirió reservar la identidad de la persona identificada. Esa sería la número 12.

La Perla, el centro de detención que funcionó durante la dictadura militar

La Perla funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978 y, según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, ya que era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

Los testimonios de sobrevivientes habían indicado que existieron enterramientos en fosas comunes en cercanías de La Perla, a lo que se agregaron dos fotos aéreas de Loma del Torito de 1979, lo que certificaron que esa era la zona a explorar.

Este lugar está ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20 y en la actualidad constituye un espacio para la memoria y la promoción de los Derechos Humanos, con diversas actividades, muestras permanentes y visitas guiadas.

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Cómo fue el proceso de identificación de los desaparecidos

El proceso de análisis de los restos óseos estuvo orientado a determinar antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período histórico.

La investigación surgió de un convenio de cooperación entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

cuerpos desaparecidos La Perla La Perla fue uno de los centros de detención más grandes del país, y comenzó a funcionar en 1976.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género de Córdoba, conducida por Juan Miguel Ceballos, indicaron que el grado de certeza de las identificaciones alcanza el 100%. Asimismo, continúan realizando pruebas genéticas en otros restos hallados en la misma zona. Esa es la razón por la que el comunicado habla de resultados parciales, ya que se esperan nuevas identificaciones de ese proceso.