Triple crimen de Florencio Varela: quiénes son los nueve detenidos y cuáles son sus conexiones

“Pequeño J” es el último capturado en el marco de la investigación. Pero la policía no descarta nuevas detenciones.

La coordinación entre fuerzas de Argentina y Perú permitió localizar a Pequeño J en las afueras de Lima, donde intentaba ocultarse.

La captura reciente de Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como “Pequeño J” , reconfiguró la investigación del triple femicidio de Florencio Varela . Así, ya son nueve los detenidos vinculados al caso que conmovió a la Argentina en los últimos días.

La coordinación entre fuerzas de Argentina y Perú permitió localizarlo en las afueras de Lima, donde intentaba ocultarse tras el asesinato de Lara, Brenda y Morena .

El operativo se concretó en la localidad peruana de Pucusana , a la altura del kilómetro 70, cuando “Pequeño J” se desplazaba oculto en un camión. La Policía Nacional de Perú (PNP), en coordinación con agentes bonaerenses, montó un seguimiento reservado que incluyó controles en rutas y puntos estratégicos.

La pista decisiva surgió de la detención previa de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, atrapado horas antes en Los Olivos. A partir de la intervención de su celular, los investigadores descubrieron que planeaba un encuentro nocturno con “Pequeño J”. Ese dato resultó clave para diseñar el operativo de captura.

ozorio pequeño j La justicia investiga nuevos implicados en el triple crimen de Florencio Varela.

Finalmente, en horas de la noche, los efectivos lograron interceptar al fugitivo en plena vía pública. Al ser arrestado, negó su participación en los homicidios: “Me echaron la culpa nada más, yo no maté a nadie. Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, sostuvo ante la prensa.

El jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, Zenón Loayza, señaló en conferencia que el móvil detrás de los asesinatos fue el robo de tres kilos de cocaína, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas dentro del circuito narco.

Nuevos nombres y conexiones

La investigación también avanzó sobre otros miembros del entorno delictivo. Una detención clave se concretó el 29 de septiembre con la captura de Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los acusados de brindar apoyo logístico. Ibáñez fue identificada como la acompañante del Volkswagen Fox blanco que siguió de cerca la camioneta utilizada en el secuestro.

Horas antes de quedar presa, Ibáñez concedió una entrevista en la que reconoció haber viajado en ese vehículo, aunque intentó desligarse del crimen. Tanto ella como su tío enfrentan imputaciones por homicidio calificado, luego de prestar declaración ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, quien decretó el secreto de sumario por 48 horas.

detenidos la matanza

El listado de detenidos se amplía con Ariel Giménez, acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas las víctimas; Miguel Villanueva Silva y Celeste González Guerrero, dueños de la casa donde aparecieron los cuerpos; y Andrés Parra junto a Daniela Ibarra, señalados por intentar borrar pruebas con lavandina en la escena del crimen.

Quién es “Pequeño J”

Lejos de ser un capo de cartel internacional, los investigadores describen a “Pequeño J” como parte de un clan familiar ligado al delito, con influencia en Trujillo (Perú) y ramificaciones en la Argentina. Su apodo fue heredado de su padre, conocido en los barrios como un criminal temido.

pequeño j triple femicidio florencio varela Personal de la Guardia encontró dentro de la comisaría "un sobre de papel de madera cortado trasversalmente".

Aunque las pesquisas no lo ubican en la cúspide del narcotráfico, su rol como planificador del triple homicidio lo convierte en la pieza central de la causa. Los detenidos de su círculo más cercano, sumada a las pruebas materiales y testimoniales, fortalece la hipótesis de que fue él quien dio la orden de ejecutar a las tres jóvenes.