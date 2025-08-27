Cutral Co: se entregó uno de los sospechosos del doble crimen

La Policía de la provincia del Neuquén informó que se presentó en una comisaría de la Comarca. Es el segundo detenido.

Este miércoles se entregó uno de los sospechosos del doble crimen de Cutral Co, que estaba siendo buscado intensamente por las fuerzas de seguridad de la provincia. Se trata de Carlos Andrés de la Vega , quien se apersonó en la Comisaría 15 del barrio Pampa de esa ciudad neuquina.

Previamente, resultó detenido Juan José Canihuan, también implicado en la causa, que fue capturado por efectivos de la Policía del Neuquén.

De la Vega tiene 22 años y Canihuan tiene 23. Están sospechados de haber participado en el doble homicidio perpetrado durante la madrugada del martes último, en el barrio Nehuen Che.

Las víctimas fueron identificadas como Junior Riquelme, de 18 años, y Nicolás Piovesán, de apenas 16, quienes fueron asesinados a balazos en plena calle. Supuestamente, les dispararon desde un automóvil.

Más temprano, este mismo jueves, la Justicia ordenó la captura de Carlos Andrés de la Vega, al considerarlo un posible autor del doble homicidio ocurrido durante la madrugada del martes en el barrio Nehuen Che.

De la Vega conducía, presuntamente, el Volkswagen Gol oscuro desde el que los adolescentes fueron atacados y asesinados. El vehículo fue encontrado en la casa de una hermana del recientemente detenido, durante un allanamiento, según informaron fuentes policiales a LMNeuquén.

La hipótesis de la fiscalía

la hipótesis principal de la fiscalía es que ambos jóvenes sospechados fueron quienes actuaron de manera coordinada para ejecutar el ataque que terminó con la vida de Riquelme y Piovesán. Las causas del enfrentamiento todavía no han sido esclarecidas, aunque no se descarta que haya sido un ajuste.

"Podrían haber sido los dos tiradores. En el lugar, se encontraron vainas servidas calibre 9 mm y 22. Hubo más de 20 disparos", señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, que trabaja con apoyo de la Policía provincial. De allí emanó la orden de captura. Testimonios de vecinos, registros de cámaras de seguridad y peritajes balísticos son parte de las pruebas que se analizan para reconstruir la secuencia del ataque.

Mientras tanto, el barrio Nehuen Che permanece consternado. La violencia con la que se cometió el doble crimen encendió las alarmas entre los vecinos, que reclaman justicia. "Víctimas y victimarios son del mismo barrio, probablemente de grupos contrarios. Las víctimas habrían atacado con anterioridad a los sospechosos, en un intercambio de disparos en otro sector del barrio", se indicó. Esa es una hipótesis. Aunque también existe la línea de investigación que abona la teoría de un posible ajuste vinculado a la venta de drogas.

El informe de autopsia

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la autopsia permitió descartar otras lesiones. "De acuerdo a los resultados preliminares de autopsia que requirieron el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso Gabriela Macaya al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, los adolescentes Junior Riquelme y Nicolás Piovesan fallecieron como consecuencia de disparos de arma de fuego".

Por un lado, en el cuerpo de Riquelme, se hallaron tres heridas por proyectil de arma de fuego, con orificios de entrada y sin orificios de salida. "Los tres fueron en la zona de la espalda, y uno de estos resultó mortal: le lesionó los pulmones, el diafragma, el corazón y el bazo", indicaron.

En el caso de Piovesan, el informe indicó que "tuvo dos heridas por proyectiles de arma de fuego. Una lesión vascular en el cuello, que le ingresó por el lateral izquierdo, con orificio de salida, resultó mortal".

Qué se sabe de los asesinatos

Los disparos comenzaron a las 2 de la madrugada y los vecinos llamaron inmediatamente a la Policía. Inmediatamente, acudió un móvil de la Comisaría 15, del barrio Pampa hacia el barrio Nehuen Che.

El comisario Pedro Güento, Subdirector de Seguridad de Cutral Co, relató ayer a LMNeuquén que al llegar los efectivos por calle Rosenbrock observaron a "dos personas caídas" y solicitaron una ambulancia de inmediato. Aunque los dos adolescentes ya se encontraban sin vida, tendidos sobre la calle.

Cuando personal de Criminalística llegó al lugar, ubicó que en la calle Agrimensor Baka había más de 20 vainas de diferentes calibres. El comisario dijo que no encontraron vainas en otro sector opuesto como para determinar que se trató de un enfrentamiento. En cambio, aseguró que "del lado de las personas abatidas no encontramos vainas que den cuenta que se disparó para el otro lado".

En cuanto al móvil de los asesinatos, que aún no se conoce, solo se supo que Riquelme "tenía antecedentes judiciales y penales".

En el marco de la investigación en busca de los responsables, durante la jornada del martes, la fiscalía local y la Policía realizaron cinco allanamientos.