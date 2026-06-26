Tras el asesinato de un adolescente, crece la violencia en barrio Confluencia: un hombre atacó a otro joven con un fierro

El ataque con un elemento contundente ocurrió este miércoles por la noche. La familia de la víctima de 16 años golpeó al agresor que fue hospitalizado.

A una semana del asesinato del adolescente Francisco Peuchot de un disparo en la cabeza y el incendio de una casa, el clima de tensión y violencia en barrio Confluencia continúa en alza. En este marco, una vecina denunció un intento de asesinato a su hijo por parte de un hombre que, según aseguró, buscaba a un pariente del joven detenido por el reciente crimen.

Aunque según su versión el atacante utilizó un arma blanca, el Ministerio Público Fiscal confirmó a LM Neuquén que el hecho ocurrido este miércoles por la noche tuvo otras características. Según lo relevado, el hombre de 28 años sorprendió y corrió a la víctima de 16 años con un fierro en la vía pública. Como consecuencia le provocó una lesión en el ojo que afortunadamente no revistió la pérdida de visión.

A su vez indicó que intervino la familia de la víctima, quienes redujeron y luego golpearon al agresor que debió ser hospitalizado y ya fue dado de alta. La fiscalía impuso una orden de restricción de 500 metros del hombre con la familia de la víctima y el hombre quedó notificado de una investigación por lesiones leves.

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Cabe destacar que luego de cinco allanamientos el fiscal de Delitos Juveniles ordenó la detención de un adolescente de 16 años por el crimen de Peuchot cometido el 19 de junio en la vía pública. Luego de una formulación de cargos por homicidio simple pidió que se le imponga el arresto excepcional el cual fue impuesto por 15 días.

Denuncian un ataque con intenciones homicidas: "Quería matar a cualquiera"

De acuerdo al testimonio brindado por Laura a Canal 7 Neuquén, la víctima se dirigía a una despensa del barrio cuando sufrió el ataque. "Mi hijo salió a comprar y fue atacado por otra persona, pero justo estaba su tía y su primo y lo pudieron meter adentro de de la casa, pero la idea era matarlo", aseguró.

Además, agregó un dato acuciante: "le decía si era pariente de los Cañete, si tenía alguna relación con la muerte del chico que fue asesinado". En este sentido manifestó: "No somos parientes, no tenemos nada que ver con la situación que está pasando en el barrio, lamentable, y ayer la tuvimos que pasar nosotros".

Al respecto, además de negar cualquier tipo de vínculo, atribuyó el ataque a una confusión producida por el aumento de la violencia y el consumo problemático de drogas.

muerte adolescente barrio confluencia Los móviles en el barrio Confluencia.

"Fue una desgracia con suerte porque si bien lo lastimó en el ojo con el arma blanca que andaba trayendo, después le ocasionó golpes", dijo y agregó: "entró en coraje porque estaba tan drogado, encima tiene 28 años, es grande ya".

Según describió, la escena no terminó con la intervención de la tía y de la cuñada porque luego el atacante se metió adentro de la casa y siguió intentando lesionar a más personas. "Quiso apuñalar a todos los que estaban ahí adentro, no saben el terror que pasamos ayer", aseguró.

Frente al riesgo inminente, indicó que los mismos familiares actuaron para evitar una tragedia. "Mi marido y mi hijo fueron los que ayudaron a sacarlo de adentro de la vivienda porque él quería matar a cualquiera", subrayó Laura. Luego, arribó la Policía.

Preocupación por la inseguridad en barrio Confluencia

La mujer consideró cuáles son las estrategias para frenar la inseguridad en barrio Confluencia: "esto no va a parar si no toman una decisión política acá en el barrio como corresponde. El gobernador, el ministro de seguridad, algo tienen que hacer porque esto viene de mucho tiempo, de años".

En este sentido, Laura, quien coordina el funcionamiento de un comedor para personas en situación de vulnerabilidad indicó que las principales problemáticas son el consumo problemático de sustancias y la disputa territorial para la venta de drogas.

"Hay que intervenir a la familia que son complicadas. Hay que empezar a hacer algo en el barrio, hay que sacar las drogas, es impresionante la cantidad de drogas que hay en el barrio", mencionó.

Por su parte, María Eva Arriagada, presidenta de la Comisión Vecinal del barrio Confluencia indicó que luego del asesinato de Peuchot, entre el temor por el fantasma de la justicia por mano propia y la venganza entre familias, se realizó una reunión con autoridades en la Escuela 136, ex despo.

"Estuvo el ministro de seguridad Matías Nicolini y hablamos con él para que tome cartas en el asunto, para que pueda reforzar la presencia del Estado en el barrio y que nos cuiden". En este sentido, aseguró: "Queremos asegurar que el barrio esté tranquilo, que la muerte de un adolescente debe marcar un antes y un después porque cuando los tiros se vuelven cotidianos , el miedo se naturaliza y las advertencias que hacemos todo el tiempo toda la sociedad fracasa".