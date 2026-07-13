Una pareja y su hijo de 3 años murieron en un brutal choque: iban todos en una moto

La familia falleció en el acto debido a la violencia del impacto. Hay una sola persona que logró sobrevivir al accidente.

El episodio se registró en un camino rural que dificultaba las condiciones de tránsito.

Un fatal accidente dejó como saldo una familia fallecida, cuando la motocicleta en la que circulaban chocó de frente con una camioneta. Todos murieron en el acto.

Fuentes policiales revelaron que la familia circulaba en una moto 110 cc cuando impactaron de frente contra una camioneta gris. El conductor del rodado mayor, un hombre de 51 años, resultó ileso tras el siniestro.

El choque ocurrió en la localidad de Villa Ángela en la provincia de Chaco. Allí, una camioneta impactó de llenó contra una moto, en la que circulaba una pareja con su hijo de tres años, quienes murieron en el lugar debido a la gravedad del impacto. El episodio se registró en un camino rural que dificultaba las condiciones de tránsito

Según confirmaron las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Alejandro Báez de 22 años, Ornella Ana Luz Segovia de 19 y Nahir Yadiel Báez de tan solo 3 años. Cuando llegó la ambulancia, los médicos constataron que los tres ocupantes de la moto estaban muertos.

Debido a la magnitud del accidente, el fiscal a cargo de la investigación del caso, Sergio Ríos, se presentó en el lugar para coordinar las primeras pericias. El lugar fue preservado por agentes del Departamento de Seguridad Rural, mientras que los especialistas del Gabinete Científico trabajaron para recolectar las evidencias y determinar la mecánica exacta de la colisión antes de que se alterara la escena.

Por disposición judicial, el único sobreviviente conductor de la camioneta, fue trasladado bajo custodia al Sanatorio Sur Chaqueño. En el lugar le realizaron los correspondientes controles médicos y un examen de alcoholemia para determinar su estado al momento del choque.

En tanto, los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a la morgue del hospital local para la realización de los estudios forenses ordenados por la Justicia. Una vez concluidos los procedimientos, serán entregados a sus familiares para la despedida.

Por estos momentos, la Justicia investiga la mecánica del accidente y busca establecer si existió algún tipo de responsabilidad penal en el hecho. Al terminar los procedimientos legales, los restos serán entregados a sus familiares para la despedida final.

La despedida a la familia que murió en el trágico accidente

Tras conocerse la identidad de la familia protagonista del choque, la localidad chaqueña de Villa Ángela se mostró profundamente conmocionada a través de redes sociales.

Una tía de Báez, padre del menor de edad, escribió: "Te llevaré en mi corazón siempre sobrino, me duele tu partida. Me quedo con los mejores momentos que pasamos juntos, cada charla y cargada a tu tía".

Al mismo tiempo, el equipo de fútbol en el que jugaba posteó un emotivo mensaje: "En nombre de Camping Fútbol Club, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias por la partida de Báez Alejandro, quien en vida defendió nuestros colores con entrega y pasión".

"Acompañamos a su familia, seres queridos y amigos en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso y recordando con cariño su paso por nuestra institución", agregaron.

Un amigo se sumó a las despedidas y manifestó: "Se nos fue una gran persona. Te voy a extrañar mucho, mi querido".