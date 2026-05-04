La escuelita de fútbol de Neuquén que logró comprar su colectivo

Se trata de la filial de Argentinos Juniors en la provincia, que adquirió el vehículo con fondos propios.

Todavía eran meses de pandemia cuando se originó el proyecto de la Escuelita de Fútbol de CECAP en Neuquén . Con Simón Del Pino a cargo, comenzó un trabajo que fue dando sus frutos de a poco. Se transformó en la referencia de Argentinos Juniors en la capital neuquina, fue tejiendo lazos con otros puntos del país y hoy festeja un logro que vale muchísimo.

En los últimos días, la institución presentó el colectivo que adquirió para los traslados, algo fundamental en el día a día del club.

"La compra surge a partir de una necesidad. Hemos crecido mucho en estos cinco años. Eso implica que no solo competimos acá a nivel zonal, sino en otras provincias como Mendoza, viajes como a Necochea (provincia de Buenos Aires). Además a nivel local vamos a Zapala, Cutral Co, Rincón de los Sauces. El cole te da una independencia para no depender de un transporte privado. Para mi es un orgullo y un paso gigante para la institución", dijo Del Pino a LMNeuquén.

"La plata sale totalmente del bolsillo propio. Eso tiene un valor agregado porque nadie nos regaló nada, es a pulmón", aclaró.

El ploteado del colectivo tiene una par de frases que reflejan el espíritu del proyecto y su vínculo estrecho con el Bicho de La Paternal: "Donde crecen las semillas" y "formamos personas, competimos en grande".

Además, la imagen de Diego Armando Maradona custodiará cada viaje junto al escudo de la AAAJ.

colectivo escuela de fútbol argentinos juniors nqn (3)

Un crecimiento importante en cinco años

A partir del trabajo y de la gestión, Del Pino y su gente fueron teniendo cada vez más participantes: "Cuando comencé en el 2021, arranqué con 20 chicos de edades variadas. Hoy tenemos más de 200 chicos, hemos tenido un crecimiento, formando personas con valores. El respeto, el compañerismo y la responsabilidad están ante todo, después viene la parte futbolística", finalizó.