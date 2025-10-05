Con dos golazos, el Central de Di María le dio vuelta un partido picante a River en Arroyito

El MIllonario, que arrancó bien pero se apagó tras la expulsión de Juan Portillo, acumuló su tercera derrota consecutiva en el campeonato.

Tras haber eliminado a Racing por Copa Argentina, River demostró que aquella gesta fue tan solo un espejismo : volvió a dejar una mala imagen en el Gigante de Arroyito, pese a un inicio ilusionante, y perdió 2-1 ante el Rosario Central de Ángel Di María , que se consolidó como el jugador más destacado del partido. Al Millonario le sobró amor propio y esfuerzo pero, como en sus últimos compromisos, le faltó fútbol . El Canalla, por su parte, sigue invicto en el Torneo Clausura.

Ante un ambiente hostil, River exhibió un perfil ofensivo al arranque del compromiso que no se diluyó pese a las aproximaciones iniciales de Ángel Di María, el más peligroso de Rosario Central. De hecho, el que frotó la lámpara antes de los primeros 10 minutos fue Juanfer Quintero : el colombiano le puso un pase extraordinario a su coterráneo Miguel Borja , que definió cayéndose al piso para poner el 1-0 y sacarse la mufa.

¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!

El dominio de la visita, sin embargo, duró poco. El Canalla no se mostró golpeado por el tanto en contra y, con sus tres principales hombres de ataque, complicó a la defensa rival. El empate llegó tras una desatención defensiva a la salida de un córner: Facundo Colidio no pudo rechazar el balón y le quedó a Franco Ibarra, que sacó un latigazo inatajable para que el encuentro quede empardado.

LE QUEDÓ LA PELOTA Y LE ROMPIÓ EL ARCO A ARMANI: Ibarra estampó el 1-1 de Rosario Central contra River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Con el correr de los minutos, el partido se empezó a calentar y la tensión se apoderó de los jugadores. El Colibrí había anotado el segundo para los de Núñez, pero la conquista fue anulada por una posición adelantada de Colidio en la misma acción. Al rato, Angelito quiso desnivelar por el sector derecho y Juan Portillo, que ya tenía tarjeta amarilla, lo bajó con una tremenda falta: se ganó la segunda amonestación en tan solo un minuto y el reproche de Marcelo Gallardo, que ni lo miró.

DOS INFRACCIONES CONSECUTIVAS DE PORTILLO A DI MARÍA Y ROJA PARA EL JUGADOR DE RIVER.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

La inferioridad numérica hizo que los dirigidos por el Muñeco se sintieran más cómodos con el pleito frenado, friccionado en la mitad del campo y sin tanto frenetismo. Sin embargo, cada incursión del Canalla dejaba entrever que el grito estaba al caer: a los 57', Fideo tiró un centro bárbaro, Gonzalo Montiel quiso cerrar custodiando a Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra, a la carrera, marcó con un sablazo al palo derecho de Franco Armani.

¡¡GOLAZO DE NACHO MALCORRA PARA PONER EL 2-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE RIVER EN ARROYITO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Después de ponerse arriba en el marcador, el duelo se transformó en un monólogo de los de Ariel Holan, que apabullaron a River y no ampliaron distancias de milagro. Enzo Copetti no pudo convertir tras otra ejecución de Malcorra; y Enzo Giménez hizo temblar el travesaño luego de un fantástico cabezazo, servido desde un tiro de esquina del campeón del mundo con la Selección Argentina.

CLARA DE ROSARIO CENTRAL! Ahora, el PALO le negó el gol al Canalla y luego pidieron penal sobre Véliz...



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Ya diezmado, el Millonario no reaccionó salvo por un claro remate de Colidio que se fue apenas afuera. Incluso, el golero ex Atlético Nacional evitó el tercero de la Academia después de una oportunidad inmejorable de Jaminton Campaz y empezó a convertirse en figura. Los ingresos de Bautista Dadín y Nacho Fernández revitalizaron a La Banda: el juvenil estrelló el poste con una arremetida y estuvo a punto de igualar.

¡¡INCREÍBLE!! ¡¡EL PALO LE NEGÓ EL EMPATE A RIVER SOBRE EL FINAL!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Aquel palo terminó de sepultar las esperanzas del elenco porteño, que acumuló su tercera derrota consecutiva en el campeonato doméstico y quedó lejos del líder Riestra. Sin embargo, lo más preocupante sigue siendo la falta de identidad: el DT multicampeón no le pudo imprimir su sello en su segundo ciclo y perdió bien ante un Central reconocible, que es claro candidato al título. Además, tiene Ángel...

La síntesis de Rosario Central-River

Formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE



Así forma #RosarioCentral



#TorneoBetano Clausura 2025

Seguilo en vivo por TNT Sports

— Rosario Central (@RosarioCentral) October 5, 2025

Formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los 11 del Millonario para esta noche frente a Rosario Central #VamosRiver pic.twitter.com/UMNKOG3nxw — River Plate (@RiverPlate) October 5, 2025

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Goles: Franco Ibarra (21'), Ignacio Malcorra (57'); Miguel Borja (10').

Transmisión: ESPN Premium.