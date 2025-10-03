Casi se van a las piñas: el tenso cruce entre Marcelo Gallardo y uno de los hijos de Costas

El entrenador River tuvo un tenso cruce con Gonzalo Costas, ayudante e hijo de Gustavo, tras la eliminación de Racing de la Copa Argentina.

El partido del morbo, como fue bautizado el River - Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, fue una batalla para ambos equipos registrando más de un cruce entre los equipos debido a los condimentos que tenía el partido. En medio de las disputas, Marcelo Gallardo fue protagonista de un tenso cruce con Gonzalo Costas, ayudante de campo de su padre y DT Gustavo.

Las cámaras se fueron con el tumulto que se generó tras el final del partido que, con la victoria 1-0, decretó el avance del millonario a las semifinales tras la victoria con el gol de Maxi Salas, el protagonista de la noche. Entre las distintas peleas, donde también apareció un duelo entre el hijo de Costas y Marcos Acuña (ex Racing), la transmisión especial mostró a un Gallardo enfurecido.

Rápidamente el DT millonario fue a buscar al ayudante de campo al ver que seguía trenzado en diálogos que generaron rispideces. "Sos grande, loco" , le dijo Marcelo cara a cara por lo que Costas se defendió: "Yo no le pegué" , dijo.

El cruce entre Marcelo Gallardo y Gonzalo Costas tras el final del encuentro entre River y Racing.

En medio del breve pero picante cruce, Gallardo insistió: "¿Por qué querías ir a pelear?". Sin rodeos y con un tono picante, Gonzalo lo invitó al túnrl de ingreso a los vestuarios: "Lo hablamos allá".

"Es un desagradecido": por qué en Racing estallaron contra el Huevo Acuña

River dejó fuera a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina en un partido que no solo tuvo emociones dentro del campo, sino también un final caliente marcado por reproches, gestos provocadores y viejas heridas que todavía duelen en Avellaneda.

La figura de Maximiliano Salas volvió a dividir al público, pero el foco de la bronca recayó también sobre Marcos Acuña, quien fue blanco de insultos y acusaciones por parte de la hinchada y del entorno del club que lo vio brillar años atrás.

Todo estalló en el segundo tiempo, cuando Acuña, campeón del mundo en Qatar 2022 y titular en el Millonario, se burló de la hinchada de Racing haciendo jueguitos con la cabeza, en tono desafiante, mientras esperaba reanudar una jugada. El gesto fue suficiente para desatar la furia del Cilindro, que ya lo había recibido con silbidos en la entrada en calor al grito de "el que no salta es un traidor". A su lado, otros exjugadores como Juanfer Quintero y el propio Salas también fueron silbados, aunque con menor intensidad.

El Huevo Acuña haciendo jueguitos frente a los hinchas de Racing

El cruce no quedó solo en la tribuna. Una vez terminado el partido, Gonzalo Costas —hijo del DT Gustavo Costas y actual ayudante de campo— se acercó a Salas en busca de explicaciones, pero en medio de esa charla desvió sus críticas hacia el lateral izquierdo. "Es un desagradecido, ahora que salió campeón del mundo…", le espetó, dando a entender que la actitud del Huevo cambió desde su consagración con la Selección Argentina.