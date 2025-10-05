River vuelve a Rosario para enfrentar a Central: hora, formaciones y TV

El Millonario, tras ganar en esa provincia por Copa Argentina ante Racing, enfrentará al Canalla que tiene a Ángel Di María entre los titulares.

River visitará este domingo a Rosario Central , en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura que enfrenta a dos de los candidatos que tiene la Zona B.

El partido está programado para las 21:15 , se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito , y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Diego Romero.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing , por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El conjunto “Millonario” marcha tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.

River también necesita volver a sumar de a tres en el Torneo Clausura para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empataron los otros seis.

En lo que respecta a la tabla anual el “Canalla”, que tiene como gran figura a Ángel Di María, lidera con 50 puntos y todo indica que conseguirá uno de los tres cupos para la próxima Copa Libertadores. En su última presentación, el equipo rosarino goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.

Las probables formaciones de River y Rosario Central

Torneo Clausura

Zona B- fecha 11

Rosario Central – River

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Diego Romero

Hora: 21:15. TV: ESPN Premium

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

River también piensa en la Copa Argentina

River eliminó a Racing en un clásico caliente para que terminen de definirse las semifinales de la Copa Argentina, por lo que ahora comenzara a especularse cuándo y dónde se disputarán los dos partidos.

Independiente Rivadavia de Mendoza esperaba por el vencedor del choque entre el “Millonario” y la “Academia”, que quedó en manos del conjunto de Marcelo Gallardo. El equipo de Núñez ganó 1-0 en Rosario y enfrentará a la “Lepra mendocina”, que venía de sacar de competencia a Tigre.

Del otro lado de la llave, Argentinos Juniors, que eliminó a Lanús; y Belgrano, que sacó a Newell's, dirimirán mano a mano el otro boleto hacia la final.

Como ocurre con el certamen federal, todavía no están oficializadas las fechas ni las sedes para los partidos de semifinales. Deberán comenzar las negociaciones entre los equipos y la AFA.

Una de las posibilidades es que se dispute en la segunda quincena de octubre, luego de la próxima doble fecha FIFA. Las fechas tentativas es para el miércoles 15 y jueves 16 del corriente mes.

En cuanto a las sedes, para el choque de River vs. Independiente Rivadavia, podrían ser el Mario Alberto Kempes de Córdoba y La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis; mientras que el Gigante de Arroyito pica en punta para el cruce entre Belgrano y Argentinos Juniors.