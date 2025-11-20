Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 20 de noviembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 20 de noviembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 20 de noviembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Jamás se penetra por la fuerza en un corazón. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. El contacto con la naturaleza le relajará.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Cuidado con los gastos excesivos. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Abríguese para evitar constipados.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Su economía deja mucho que desear. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Su claridad mental es muy útil en el trabajo. Puede que esté incubando un virus.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Sorprenda a su pareja con algo original. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Hoy estará lleno de vitalidad.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Poca disposición para el amor. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Buenas noticias profesionales. Vigile esas dolencias que sufre.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Deje a un lado los nervios y luche por ese ascenso. La falta de descanso afecta a su estado nervioso.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Quizá consolide una relación sentimental. Ponga orden en su confusa economía. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buen momento para las inversiones. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Estado físico francamente excelente.