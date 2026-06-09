Desaparición de Luciana Barrios: "La nena se fue del colegio y no se la ve ingresar nuevamente"

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, confirmó que hay más de 305 efectivos trabajando y dio detalles de la investigación.

En medio de la intensa búsqueda de Luciana Barros, la adolescente de 15 años d esaparecida en Colonia Caroya, Córdoba , este martes al mediodía se conocieron detalles de la investigación.

Juan Pablo Quinteros , ministro de Seguridad de Córdoba, confirmó que hay más de 305 efectivos trabajando: "La estamos buscando, no hemos parado de buscarla. Se activaron todas las alertas, las rutas de Córdoba están controladas", dijo en diálogo en una breve conferencia.

Asimismo, agregó "vamos trabajando en el territorio donde nos da pistas el fiscal". La búsqueda mantiene en alerta a Colonia Caroya y a localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate. Asimismo, se activo la Alerta Sofía ampliando la búsqueda a todo el país.

"La nena se fue del colegio y no se la ve ingresar nuevamente. Hay testimonios y otras cuestiones que no se pueden dar a conocer", dijo.

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Y al ser consultado sobre las principales hipótesis, señaló "siempre somos optimistas de encontrarla, el fiscal ha querido que seamos muy cautos en la investigación".

"La han visto testigos (a la salida de la escuela), hay testimonios muy claros y muchas viviendas tiene cámaras que se han revelado", agregó. Mientras aclaró que se analizan entre otras cosas, la computadora de la menor.

Qué se sabe de la investigación por la desaparición de Luciana

La causa está a cargo del fiscal Guillermo Monti, titular de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María. Desde la investigación señalaron que Luciana vive con su familia en la zona y que no registraba antecedentes de ausencias del hogar, un dato que incrementó la preocupación por su desaparición.

Por el momento, no existe una hipótesis confirmada sobre lo ocurrido. "No hay una hipótesis en particular, se consideran varias, pero todavía no hay algo certero que se pueda comunicar", afirmó el ministro Quinteros. "Queremos encontrarla rápidamente", insistió.

A raíz de la repercusión del caso, el ministro se trasladó personalmente a Colonia Caroya para supervisar los rastrillajes y la revisión de cámaras de seguridad. El operativo incluye más de 90 efectivos policiales, más de 20 vehículos oficiales y un helicóptero, que recorren sectores urbanos y rurales de la región.

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El abogado descartó algunas hipótesis relacionadas a la desaparición

Otra de las hipótesis es en relación a que se haya ido con algún joven, pero el abogado descartó esta hipótesis: "no creo que vaya por ahí la cuestión", sumó.

"Hay diferentes hipótesis y se están abordando todas", dijo el abogado Gutiérrez en sintonía con los dichos este lunes por la tarde del ministro de Seguridad Quinteros.

adolescente desaparecida Córdoba La desaparición fue denunciada por la madre de la joven este lunes, y con el correr de las horas, el caso generó una fuerte preocupación en la región.

Según indicó, no es posible que Luciana se haya ido en colectivo porque el transporte no llega hasta la zona de su casa. Además, había un acuerdo de que la madre la buscaba todos los días, ya que vivían alejadas de Colonia Caroya.

El trabajo de investigación se lleva adelante "de manera rápida y eficiente”, mientras los investigadores intentan reunir información que establezca que ocurrió en sus últimas horas.

La intendente de Colonia Caroya, Paola Nanini, habló sobre la desaparición de la adolescente de 15 años. "No encontramos imagenes de la chica", reveló en una entrevista con TN.