Pescadores se quedaron varados tras la crecida del río y se montó un operativo de rescate

El dramático episodio ocurrió en Piedra del Águila. El operativo contó con la participación de Guardafaunas, Bomberos y personal policial.

Lo que debía ser un tranquilo domingo para un grupo de pescadores , terminó siendo un trágico momento. En la zona de Fortín Nogueira, situado a pocos kilómetros de Piedra del Águila , se encontraban acampando en el lugar y, debido a la crecida del río , quedaron varados sin poder salir.

Autoridades recibieron un llamado solicitando ayuda de Bomberos Voluntarios, ya que el vehículo de los pescadores se encontraba parcialmente en el agua. A media mañana, un móvil de rescate acude al lugar y se solicitó la colaboración de Guardafaunas y personal de la Comisaría 8ª .

Tras varias horas de trabajo, se logró rescatar a las personas que se encontraban allí y retirar al vehículo del agua. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Por las imágenes que se compartieron desde Bomberos, se observa que contaron con la ayuda de una lancha para evacuar a los pescadores, como también de personal que debió ingresar al agua para llegar al punto donde se encontraban. Desde la entidad se agradeció la predisposición y trabajo coordinado de las instituciones que colaboraron en el operativo de rescate.

rescate pescadores Fortin Nogueira

Recomendaciones para quienes quierna acampar en el lugar

Pasadas las 12 horas, personal de Bomberos de Piedra del Águila volvió a la base y brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de acampar, entre ellas:

Acampar únicamente en lugares habilitados y seguros.

Evitar instalarse cerca de la orilla del río, ya que los niveles pueden subir rápidamente.Informarse previamente sobre los caudales de agua a erogar desde las represas.

Mantener siempre una vía de salida segura para vehículos y personas.Ante cualquier emergencia, comunicarse inmediatamente con los servicios de emergencia.

rescate pescadores piedra del aguila (1)

Rescate en Piedra del Águila: el impactante operativo para salvar a una joven en una zona de difícil acceso

Un operativo de rescate se desplegó en la costa del embalse de Piedra del Águila para asistir a una joven que sufrió una lesión luego de caer entre piedras en una zona de difícil acceso, lo que obligó a coordinar un trabajo conjunto entre distintas instituciones.

El hecho se registró en la margen neuquina del embalse, luego de que el hospital local solicitara la colaboración de Bomberos Voluntarios para asistir a la víctima. Se trata de un sector donde las piedras se encuentran sueltas y húmedas, lo que incrementa el riesgo de caídas. Ante la complejidad del terreno y la imposibilidad de acceso terrestre directo, se organizó un operativo que incluyó el traslado por vía acuática.

Según se informó, la joven, de 21 años, se encontraba en compañía de pescadores cuando sufrió una posible fractura en una de sus piernas tras perder el equilibrio en ese terreno inestable. Al arribar al lugar, los rescatistas constataron que presentaba una herida en la rodilla izquierda, además de signos de dolor intenso y exposición al frío, ya que llevaba varias horas sin poder moverse.

El segundo jefe de Bomberos de Piedra del Águila, Rodrigo Torres, explicó a LM Neuquén que el equipo partió desde el cuartel junto a una ambulancia y que, para poder acceder al sitio, debieron utilizar una embarcación facilitada por personal de Piscicultura.