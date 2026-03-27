Volvían de pescar con 53 truchas y los frenó la policía: cuánto deberán pagar de multa por el exceso de cupo

Ocurrió durante la madrugada en un control sobre la Ruta 237. Tres hombres que regresaban del embalse Alicurá hacia Bariloche fueron interceptados.

En un operativo de prevención durante la madrugada de este jueves, personal del Destacamento policial Nahuel Huapi realizó un procedimiento que culminó con el secuestro de decenas de truchas y la intervención de Parques Nacionales.

El hecho tuvo lugar entre las 03:20 y las 06:00 horas, cuando efectivos que se encontraban realizando patrullajes sobre la Ruta Nacional 237 , a la altura del kilómetro 1615, procedieron a identificar un vehículo Nissan Versa en el que se desplazaban tres hombres mayores de edad.

Durante la identificación, los ocupantes manifestaron que regresaban desde el embalse Alicurá tras una jornada de pesca. Sin embargo, al constatar que transportaban un total de 53 truchas ya faenadas, se dio intervención a personal de Parques Nacionales, en virtud de una posible infracción a la normativa vigente.

Minutos más tarde, agentes del organismo se hicieron presentes en el lugar, procediendo con colaboración y cobertura de seguridad policial al traslado del procedimiento hacia la Seccional Limay. Allí se labraron las correspondientes actas de infracción y se realizó el secuestro de las piezas.

pesca ilegal 50 truchas

Finalmente, tras finalizar las diligencias, los involucrados continuaron su viaje hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Cuánto sale una multa por exceder de cupo de peces

En el Lago Embalse Alicurá durante la temporada habilitada, se permite el sacrificio diario de hasta 5 truchas arco iris y 2 percas por pescador. Es obligatorio devolver truchas marrones, de arroyo y salmón encerrado, usando anzuelo sin rebaba. La pesca es diurna y requiere permiso.

En la provincia de Neuquén, la caza y pesca ilegales están prohibidas por la Ley Provincial N.º 2539. Las multas por infracciones a la normativa de fauna tienen un rango de valores que va desde los $200.000, en casos mínimos, como pescar sin permiso, hasta $1.200.000, en situaciones más graves.

Puntualmente en el caso de exceso de cupo de peces, las multas superan los $600.000 y el valor varía según factores como cantidad de ejemplares y reincidencia.

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Guardafaunas lograron atrapar a cazadores en plena actividad furtiva

La Dirección Provincial de Fauna de Neuquén logró frenar una excursión de caza furtiva en la cordillera a principio de mes.

Según informó el organismo este miércoles, el Cuerpo de Guardafaunas de Junín de los Andes, Villa Traful y San Martín de los Andes, junto al Grupo Táctico Operativo, realizó varios controles cerrojo sobre las Rutas 63 y 65 con resultados positivos.

Las diligencias permitieron interceptar a dos hombres, mayores de edad, que circulaban a pie por la vía pública portando armas de fuego con mira telescópica, municiones y elementos de corte. La rápida intervención del personal de la Comisaría 51 de Villa Traful e integrantes del Parque Nacional Nahuel Huapi, logró frenar un claro intento de caza furtiva.

Las autoridades informaron que se abrió una investigación para identificar al resto de las personas relacionadas con el hecho.

En el comunicado, aseguraron que “la ley es clara y pareja para todos, no existen privilegios ni zonas liberadas para el furtivismo” y agregan: "Quien decide actuar al margen de la ley, debe saber que el Estado está presente y que enfrentará las consecuencias penales y el decomiso de su equipo. En Neuquén, la fauna se respeta sin excepciones."