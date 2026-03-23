Rescate en Piedra del Águila: el impactante operativo para salvar a una joven en una zona de difícil acceso

La intervención se realizó tras un pedido del hospital local. Participaron bomberos, Gendarmería y personal de Piscicultura con apoyo de una embarcación.

La joven de 21 años presentaba dolor en su pierna izquierda.

Un operativo de rescate se desplegó en la costa del embalse de Piedra del Águila para asistir a una joven que sufrió una lesión luego de caer entre piedras en una zona de difícil acceso, lo que obligó a coordinar un trabajo conjunto entre distintas instituciones.

El hecho se registró en la margen neuquina del embalse, luego de que el hospital local solicitara la colaboración de Bomberos Voluntarios para asistir a la víctima. Se trata de un sector donde las piedras se encuentran sueltas y húmedas, lo que incrementa el riesgo de caídas. Ante la complejidad del terreno y la imposibilidad de acceso terrestre directo, se organizó un operativo que incluyó el traslado por vía acuática.

Según se informó, la joven, de 21 años, se encontraba en compañía de pescadores cuando sufrió una posible fractura en una de sus piernas tras perder el equilibrio en ese terreno inestable. Al arribar al lugar, los rescatistas constataron que presentaba una herida en la rodilla izquierda, además de signos de dolor intenso y exposición al frío , ya que llevaba varias horas sin poder moverse.

El segundo jefe de Bomberos de Piedra del Águila, Rodrigo Torres, explicó a LM Neuquén que el equipo partió desde el cuartel junto a una ambulancia y que, para poder acceder al sitio, debieron utilizar una embarcación facilitada por personal de Piscicultura.

Rescate joven se cayó en el embalse Piedra del Águila (1)

“Fuimos en un móvil del cuartel acompañando a la ambulancia y en conjunto con Gendarmería Nacional y el personal de Piscicultura en una embarcación de ellos, nos trasladamos hasta el lugar”, detalló.

Al llegar, encontraron a la joven junto a su acompañante sobre un sector de piedras, con evidentes dificultades para desplazarse. Tras una evaluación inicial realizada por el médico interviniente, el personal inmovilizó la pierna afectada y colocarla en una tabla rígida para su evacuación.

Torres también señaló que las condiciones climáticas complicaron inicialmente el operativo: “Cuando estábamos yendo a buscarla había algo de lluvia y mucho viento, lo que generaba olas importantes”. Sin embargo, indicó que durante el regreso el clima mejoró, lo que permitió un traslado más seguro hasta la costa.

Rescate joven se cayó en el embalse Piedra del Águila (2)

Trabajo conjunto y respuesta rápida

El operativo contó además con la colaboración de operarios de la empresa Idris. También participaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, que trabajaron de manera coordinada con los equipos de emergencia.

Una vez en tierra, la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde recibió atención médica en condiciones seguras.

Rescate joven se cayó en el embalse Piedra del Águila (3)

Desde el cuerpo de Bomberos destacaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas instituciones y valoraron la rápida respuesta ante una situación compleja, marcada por las dificultades de acceso, el terreno inestable y las condiciones climáticas adversas.

Por último, Torres recordó la importancia de contar con los números de emergencia a mano cuando se hacen este tipo de actividades al aire libre en terrenos adversos.