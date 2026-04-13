El nuevo desafío de Mariano Martinez, lejos de la actuación

El actor se prepara un proyecto muy diferente a todo lo que ha encarado hasta el momento en su carrera.

El actor, Mariano Martínez , fue el elegido para conducir La Jaula de la Moda , el clásico programa fashionista de las tardes de Ciudad Magazine. Estará a cargo del ciclo que cuenta con Fabián Medina Flores y Claudio Cosano como panelistas estrellas, además de las figuras invitadas.

El estreno se estima para los primeros días de mayo. Para Mariano Martínez será su segunda experiencia como conductor, luego de su paso por Primera Cita, el reality romántico que hizo en Telefe en 2018.

De esta manera, la temporada 15 de La Jaula renovará a su presentador, tras la huella que dejaron Horacio Cabak y el Pollo Álvarez. Bajo la producción de Esteban Farfán y Eugenia Clemente, el programa se había llevado el premio Martín Fierro de cable de Oro en 2017.

Quién es la cantante y novia de Mariano Martínez, 18 años menor que él

Mariano Martínez es uno de los actores que integra la lista de aquellos que están manteniendo una relación amorosa y se embarcaron en relaciones luego de varias experiencias con distintas personas de la farándula argentina. En esta oportunidad se trata de una mujer alejada de los flashes que traen consigo la fama televisiva.

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En el programa Intrusos, la periodista Karina Lavícoli dio detalles de los motivos por los cuales se creen que estaría probando comenzar un nuevo camino amoroso. "Se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera, hace RKT", reveló durante la transmisión del programa que se emite por América TV. Para sumar detalles de quién es la persona en cuestión, Karina reveló un detalle de su carrera artística: "En un momento ella hizo una colaboración con L-Gante y ahí se hizo conocida".

Sumado a esto el periodista que también es panelista en el programa Gonzalo Sorbo hizo referencia a la vida nocturna del actor: "Mariano dio una entrevista hace poco y dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que estaba teniendo fines de semana movidos, que iba a bailar, que le encanta a bailar".

Por otra parte la periodista reveló los mensajes del actor a Luva a través de las redes sociales: "Tenemos posteos donde él le contesta. 'Me gustas mucho, demasiado', le pone él y en otro: 'Tu energía no la iguala nadie'". Más allá de las versiones ninguna de las partes confirmó el inicio del posible romance.