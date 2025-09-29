Quién es la cantante y nueva novia de Mariano Martínez, 18 años menor que él

Un intercambio de comentarios en las redes sociales encendieron los rumores de un nuevo amor que aguarda por ser confirmado.

Mariano Martínez sería uno de los actores que se sumaría a la lista de aquellos que están iniciando una relación amorosa y se embarcaron en relaciones luego de varias experiencias con distintas personas de la farándula argentina. En esta oportunidad se podría tratar de una mujer alejada de los flashes que traen consigo la fama televisiva.

En el programa Intrusos, la periodista Karina Lavícoli dio detalles de los motivos por los cuales se creen que estaría probando comenzar un nuevo camino amoroso. "Se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera, hace RKT", reveló durante la transmisión del programa que se emite por América TV.

Para sumar detalles de quién es la persona en cuestión, Karina reveló un detalle de su carrera artística: "En un momento ella hizo una colaboración con L-Gante y ahí se hizo conocida".

Sumado a esto el periodista que también es panelista en el programa Gonzalo Sorbo hizo referencia a la vida nocturna del actor: "Mariano dio una entrevista hace poco y dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que estaba teniendo fines de semana movidos, que iba a bailar, que le encanta a bailar".

Por otra parte la periodista reveló los mensajes del actor a Luva a través de las redes sociales: "Tenemos posteos donde él le contesta. 'Me gustas mucho, demasiado', le pone él y en otro: 'Tu energía no la iguala nadie'". Más allá de las versiones ninguna de las partes confirmó el inicio del posible romance.

