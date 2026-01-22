Delincuente fue perseguido por un comerciante y la Policía tras robar mercadería en el Bajo neuquino

El delincuente descartó la mercadería durante su huida, pero aún así fue demorado. Ocurrió el miércoles a plena luz del día.

Un delincuente se pasó de vivo y robó en un comercio del Bajo neuquino, pero el plan no salió como esperaba. No fue muy disimulado y terminó siendo perseguido por un comerciante y por la Policía, que tras unos minutos logró demorarlo.

Según informó la Policía en su página de Prensa, la detención tuvo lugar el miércoles por la tarde, alrededor de las 13:30 , mientras efectivos motorizados dependientes del Demose realizaban patrullajes preventivos por la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

En ese contexto, los uniformados advirtieron que iba un individuo corriendo por la vía pública, quien al acercarse a ellos los alertó que corría detrás de un sospechoso que había huido tras sustraer elementos de un comercio de la zona.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaría Segunda de Neuquén.

De inmediato, el personal policial inició un rápido operativo de búsqueda, tras escuchar las características físicas del presunto delincuente. Finalmente, lograron darle alcance al autor del hurto, quien habría descartado los elementos sustraídos durante su huida.

Posteriormente, se entrevistó al responsable del local comercial, quien, a través de registros fílmicos, corroboró la maniobra delictiva y quien la había cometido.

El sospechoso fue demorado y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la autoridad competente para las actuaciones correspondientes.

Este tipo de hechos de inseguridad son lamentablemente muy frecuentes para los comerciantes de la capital, quienes en muchos casos crean grupos de WhatsApp sectorizados para estar en comunicación inmediata con la Policía y poder desactivar los robos.

Delincuente robó en un mercado y los comerciantes lo agarraron

Días atrás, un delincuente terminó demorado luego de ser identificado por los propietarios de un mercado del barrio Alta Barda, donde ya había cometido un robo anteriormente. Al parecer con intenciones de volver a sustraer mercadería, el sospechoso no tuvo mucho tiempo para actuar, ya que los comerciantes lo retuvieron y entregaron a la Policía.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 13:40 horas del lunes, en un minimercado ubicado sobre Avenida Raúl Soldi. Allí fueron convocados los efectivos de la Comisaría Cuarta, luego de recibir un aviso de los comerciantes, que indicaron que tenían retenido a un presunto ladrón.

De acuerdo al relato que brindaron los damnificados al arribar el personal, el sospechoso habría ingresado al comercio y sustraído mercadería días atrás, hecho que había sido descubierto al revisar filmaciones de las cámaras de seguridad del comercio, que fueron aportadas a los investigadores por los dueños del local para respaldar sus acusaciones.

ladron minimercado

El lunes, al advertir que el ladrón volvió a presentarse en el minimercado y tras comprobar que se trataba de la misma persona, lo retuvieron antes de que pueda alzarse con más productos y dieron aviso inmediato a la Policía.

Tras oír el relato, el personal policial procedió a la correcta identificación del demorado, tratándose de un hombre de 34 años de edad.

Finalmente, bajo la presencia de un testigo, se efectuó la demora formal, constatándose que el individuo no presentaba lesiones. Fue trasladado a la Comisaría Cuarta y puesto a disposición de la fiscalía de turno.