Ladrón robó en un mercado, regresó por más y los comerciantes lo agarraron

El robo previo había sido registrado por las cámaras del mercado, lo que facilitó identificar al ladrón.

Un ladrón terminó demorado luego de ser identificado por los propietarios de un mercado del barrio Alta Barda , donde ya había cometido un robo anteriormente. Al parecer con intenciones de volver a sustraer mercadería, el sospechoso no tuvo mucho tiempo para actuar, ya que los comerciantes lo retuvieron y entregaron a la Policía.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 13:40 horas del lunes , en un minimercado ubicado sobre Avenida Raúl Soldi . Allí fueron convocados los efectivos de la Comisaría Cuarta , luego de recibir un aviso de los comerciantes, que indicaron que tenían retenido a un presunto ladrón.

De acuerdo al relato que brindaron los damnificados al arribar el personal, el sospechoso habría ingresado al comercio y sustraído mercadería días atrás , hecho que había sido descubierto al revisar filmaciones de las cámaras de seguridad del comercio , que fueron aportadas a los investigadores por los dueños del local para respaldar sus acusaciones.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA.webp

El lunes, al advertir que el ladrón volvió a presentarse en el minimercado y tras comprobar que se trataba de la misma persona, lo retuvieron antes de que pueda alzarse con más productos y dieron aviso inmediato a la Policía.

Tras oír el relato, el personal policial procedió a la correcta identificación del demorado, tratándose de un hombre de 34 años de edad.

Finalmente, bajo la presencia de un testigo, se efectuó la demora formal, constatándose que el individuo no presentaba lesiones. Fue trasladado a la Comisaría Cuarta y puesto a disposición de la fiscalía de turno.

Un taxista descubrió al ladrón que le robó y lo fue a buscar a su casa

En el marco de una creciente violencia e inseguridad, un hecho de estas características volvió a derivar en un acto de "justicia por mano propia". Todo ocurrió en el barrio Sayhueque de Centenario, cuando luego de sufrir un robo, un taxista identificó al presunto autor y lo enfrentó a piñas.

De acuerdo a lo consignado por Centenario Digital, todo comenzó cuando la víctima del siniestro se dio cuenta de que había sufrido la sustracción de un criquet y documentación. Al revisar las cámaras de seguridad de vecinos, detectaron el momento del robo. Según refirieron, ese hombre "había cometido reiterados hechos similares y varias veces ha sido agredido, aunque aun así sigue haciendo de las suyas".

Un taxista descubrió quién la había robado y fue a casa a buscarlo

Horas antes, durante la madrugada, un sujeto caminaba directo a su auto, un Fiat Siena blanco, y se llevaba el botín regresando sigilosamente, aprovechándose de la nocturnidad. De esta manera, el dueño pudo determinar quién era el delincuente y en vez de realizar la denuncia, averiguó dónde vivía y fue a buscarlo.

El episodio fue registrado por una persona con su celular. Al aparecer en el domicilio del sujeto, antes de que este intentara ocultarse en el interior de la casa, el taxista le propinó varias piñas en distintas partes del cuerpo.

Finalmente, el hombre logró refugiarse, aunque se desconoce su estado de salud y si el caso llegó a la Justicia.