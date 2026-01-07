Ladrones robaron en una obra en construcción, quedaron filmados y fueron encontrados

El robo se perpetró el martes y en apenas un par de horas, la Policía dio con ellos y recuperó el botín. Ocurrió en Villa La Angostura.

Dos ladrones entraron a robar a una obra en construcción en Villa La Angostura a rostro descubierto y con total impunidad, sin contar con la presencia de cámaras que registraron todo su accionar y guiaron a la Policía hasta ellos. Los detalles del hecho.

Según informó La Angostura Digital, el robo tuvo lugar el martes en horas de la madrugada, cuando alrededor de la 1, dos intrusos ingresaron a una obra en construcción ubicada sobre la calle Río Minero, en el barrio Tres Cerros .

Lo hicieron tras vulnerar las medidas de seguridad del lugar. Toda la secuencia delictiva quedó registrada por las cámaras de seguridad , material que resultó clave para el avance de la investigación. En las imágenes se observó cómo los sujetos recorrieron la obra de punta a punta, inspeccionando distintos sectores en busca de elementos de valor y hasta llegar al fondo del terreno.

Una vez allí, encontraron un gazebo de playa que se hallaba oculto y un generador eléctrico marca Sensei de 2.500 watts, elementos que finalmente sustrajeron para después de darse a la fuga.

robo obra vla (1)

Minutos después, el propietario del lugar se percató de una alerta del sistema de seguridad que le informaba la presencia de los intrusos, pero al arribar a la obra, los autores del robo ya no se encontraban en la escena.

“Fui inmediatamente a hacer la denuncia a la Policía. La atención fue muy buena y enseguida salieron a buscarlos”, relató el damnificado al portal angosturense. “Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron fundamentales para poder avanzar en la investigación y por suerte se recuperó el grupo electrógeno, que era lo más caro”, subrayó.

Con los datos aportados y el análisis del material fílmico, los efectivos de Investigaciones de la Comisaría 28 lograron identificar a los sospechosos, quienes se movilizaban en un Fiat Siena de color gris, en el cual habían cargado el botín. A partir de esta información, se analizaron más cámaras de la localidad y se pudo ubicar un domicilio de los sospechosos, donde se concretó un allanamiento que tuvo resultados positivos.

Allí se halló el generador eléctrico robado y se procedió a demorar a los dos delincuentes, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

comisaria 28 villa la angosturA (2).jpg

Ladrones desvalijaron una obra en construcción

Días atrás, ladrones de San Martín de los Andes se metieron a una obra en construcción aprovechando la oscuridad y la soledad de la noche, pero aunque todo iba acorde al plan, el escondite que improvisaron para el botín no fue muy bueno. La Policía halló todo lo robado y lo devolvió a su propietario.

Según informó la Policía, el hecho tuvo lugar el sábado pasado en horas de la madrugada, cuando personal del Comando Radioeléctrico recibió un alerta por un robo en una obra de construcción en el sector residencial de la localidad.

En el lugar, efectivos de la Comisaría 43 del barrio El Arenal constataron que autores ignorados habrían utilizado una escalera para acceder a un ventanal de la obra, forzar la abertura e ingresar al inmueble, del cual sustrajeron varias cajas con materiales de grifería, electricidad e iluminación, así como también algunos electrodomésticos.

robo sma

De inmediato, con el detalle de lo sustraído, se desplegó un operativo de rastrillaje y patrullaje preventivo en zonas aledañas.

Como resultado de estas tareas, al cabo de algunos minutos y siendo las 00:50, se logró el hallazgo de la totalidad de los elementos denunciados, los cuales se encontraban ocultos entre la arboleda, a unos 300 metros del lugar del hecho.