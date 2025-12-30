Ladrones desvalijaron una obra en construcción: se llevaron hasta la grifería y ocultaron el botín sin éxito

Ocurrió el sábado pasado, en horas de la madrugada. El botín fue escondido entre la vegetación a no más de tres cuadras.

Ladrones de San Martín de los Andes se metieron a una obra en construcción aprovechando la oscuridad y la soledad de la noche, pero aunque todo iba acorde al plan, el escondite que improvisaron para el botín no fue muy bueno. La Policía halló todo lo robado y lo devolvió a su propietario.

Según informó la Policía, el hecho tuvo lugar el sábado pasado en horas de la madrugada, cuando personal del Comando Radioeléctrico recibió un alerta por un robo en una obra de construcción en el sector residencial de la localidad.

En el lugar, efectivos de la Comisaría 43 del barrio El Arenal constataron que autores ignorados habrían utilizado una escalera para acceder a un ventanal de la obra, forzar la abertura e ingresar al inmueble, del cual sustrajeron varias cajas con materiales de grifería, electricidad e iluminación, así como también algunos electrodomésticos.

De inmediato, con el detalle de lo sustraído, se desplegó un operativo de rastrillaje y patrullaje preventivo en zonas aledañas, en el que tuvo una destacada participación el personal del Comando Radioeléctrico San Martín de los Andes, junto a otras unidades policiales.

robo sma (1)

Como resultado de estas tareas, al cabo de algunos minutos y siendo las 00:50, se logró el hallazgo de la totalidad de los elementos denunciados, los cuales se encontraban ocultos entre la arboleda, a unos 300 metros del lugar del hecho. Esto plantea la posibilidad de que los ladrones ocultaron los objetos allí para retirarlos más tarde, quizas en un vehículo.

Los bienes recuperados fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados a la sede de la Comisaría 43 para su resguardo. Horas más tarde, el responsable de la obra se presentó para formalizar la denuncia y reconocer los elementos, acreditando su legítima propiedad.

Tras cumplimentarse las diligencias judiciales correspondientes, y por disposición de la Justicia, los materiales fueron restituidos a su propietario bajo acta, continuando la investigación a fin de dar con los autores del hecho.

Ladrón rompió una vidriera y robó a media cuadra de una comisaría

Días atrás, un ladrón quedó escrachado al cometer un robo contra un comercio de Villa La Angostura, apenas a media cuadra de la Comisaría 28. La impunidad que demuestra el hecho generó bronca entre los comerciantes cordilleranos.

De acuerdo a la información consignada por La Angostura Digital, el robo tuvo lugar el viernes pasado por la madrugada, aunque recién en las últimas horas trascendieron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara del sector.

El blanco fue el comercio Foto Angostura, ubicado sobre la Avenida Arrayanes al 167 -y muy cerca de la Comisaría 28-, que se encontraba lógicamente cerrado, al igual que los demás comercios de la zona. Justamente fue la oscuridad y la soledad de la noche que aprovechó el joven ladrón para cometer el hecho y darse a la fuga con dos celulares y otros objetos que pudo tomar de la vidriera del comercio de fotografía.

Delincuente quedó escrachado rompiendo una vidriera a golpes

Las imágenes muestran que el delincuente, aunque concretó el robo en menos de cinco minutos, fue cauteloso y estuvo atento a sus alrededores en todo momento.

Así, procurando hacer el menor ruido posible y vigilando que nadie se acercaba en plena acción, abrió la vidriera a golpes. A juzgar por la fotografía del daño con el que se encontraron los propietarios a la mañana siguiente, se habría ayudado con una piedra.

Como es habitual en estos casos, el comerciante afectado no lamentó tanto la pérdida de la mercadería, sino el costo del reemplazo de la vidriera, que es de gran tamaño.