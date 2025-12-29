Una pareja de DJs de San Martín de Los Andes quedó involucrada en una gigantesca causa por lavado de dinero

Su residencia ubicada en un lujoso barrio privado de la ciudad cordillerana fue allanada a mediados de octubre.

La Policía federal allanó la casa de una pareja de DJs de San Martín de Los Andes.

Una pareja de DJs que vive en un lujoso barrio privado de San Martín de Los Andes quedó involucrada en una causa por lavado de dinero y contrabando. Producto de la investigación, se realizaron 20 allanamientos simultáneos en 12 localidades del país en octubre.

La causa nacional la lleva la División de Lavado de Activos de la Policía Federal. Se trata de una red de contrabando de metales ferrosos extraídos de infraestructura urbana: cables, picaportes, manijas, porteros, tapas de bronce y hasta piezas sustraídas de cementerios.

Los operativos tuvieron como resultado nueve detenidos, entre ellos extranjeros; millones de dólares secuestrados en distintas divisas y criptomonedas; autos lujosos; computadoras; pendrives; y armas de fuego.

allanamiento djs san martin de los andes (1)

El allanamiento en San Martín de los Andes

Los allanamientos simultáneos ocurrieron a mediados de octubre. La casa inspeccionada en San Martín de los Andes está ubicada en Chapelco Golf, un exclusivo barrio privado de la ciudad cordillerana. Allí residía una pareja de DJs que estaba de viaje al momento del operativo. El involucramiento de la pareja surgió a partir de un crecimiento patrimonial no justificado, escuchas telefónicas y otras medidas probatorias que fundamentaron la orden de la Justicia.

Ambos DJs son conocidos por presentarse en varios eventos de música electrónica a nivel local, nacional e incluso internacional. Según pudo saber LM Neuquén, ellos se encontraban en España al momento del allanamiento. En la casa se secuestraron 40 mil dólares, 6 mil libras esterlinas, una billetera física de criptomonedas, un vehículo de alta gama (mini cooper) y computadoras.

Vecinos del sector describieron un fuerte despliegue policial con presencia de agentes de la PFA, Gendarmería y personal judicial.

allanamiento djs san martin de los andes (2) Se secuestraron por la causa nacional millones de dólares.

Según fuentes vinculadas a la investigación, es la primera vez que la Policía Federal realiza una serie de operativos de esta magnitud en una causa por lavado de activos. En general tienen que ver con narcotráfico y las de blanqueo de activos se desprenden de otros expedientes.

Agregaron que resta ubicar a la pareja de sospechosos para su posterior imputación.

Los 20 allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez, Merlo y San Martín de los Andes.

Cómo era el recorrido de la red de contrabando y lavado de activos

La banda compuesta por empresarios argentinos se dedicaba a sacar del país bronce, cobre y demás materiales ferrosos en toneladas. Los llevaban en camiones -propios o alquilados- que transitaban libremente, después del pago de un soborno, por las rutas argentinas hasta pueblos de frontera en el Norte del país. Ahí tenían galpones.

detenidos Siete de los nueve detenidos. Foto: Infobae

Luego, cruzaban los cargamentos a Paraguay y Bolivia. Una vez en territorio extranjero, donde también planeaban construir más galpones, llegaban hasta Perú, donde venían los cargamentos a Europa, EEUU y China, evadiendo todo tipo de impuestos nacionales.

Según la investigación, los pagos millonarios se efectuaban mediante criptoactivos, a través de operaciones ilegales con cuentas radicadas en China y Hong Kong. Esos fondos luego eran convertidos en efectivo y retirados en la Argentina por medio de las denominadas “cuevas” financieras locales.