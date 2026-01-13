Un taxista descubrió quién le había robado, fue a la casa y lo agarró a piñas

El robo ocurrió en el barrio Sayhueque de Centenario. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y presuntamente fue identificado.

El presunto autor del robo sufrió una golpiza por parte del taxista cuando lo fue a buscar a la casa.

En el marco de una creciente violencia e inseguridad, un hecho de estas características volvió a derivar en un acto de "justicia por mano propia". Todo ocurrió en el barrio Sayhueque de Centenario , cuando luego de sufrir un robo, un taxista identificó al presunto autor y lo enfrentó a piñas.

De acuerdo a lo consignado por Centenario Digital, todo comenzó cuando la víctima del siniestro se dio cuenta de que había sufrido la sustracción de un criquet y documentación. Al revisar las cámaras de seguridad de vecinos, detectaron el momento del robo . Según refirieron, ese hombre "había cometido reiterados hechos similares y varias veces ha sido agredido, aunque aun así sigue haciendo de las suyas".

Horas antes, durante la madrugada, un sujeto caminaba directo a su auto, un Fiat Siena blanco, y se llevaba el botín regresando sigilosamente, aprovechándose de la nocturnidad. De esta manera, el dueño pudo determinar quién era el delincuente y en vez de realizar la denuncia, averiguó dónde vivía y fue a buscarlo .

El episodio fue registrado por una persona con su celular. Al aparecer en el domicilio del sujeto, antes de que este intentara ocultarse en el interior de la casa, el taxista le propinó varias piñas en distintas partes del cuerpo.

Finalmente, el hombre logró refugiarse, aunque se desconoce su estado de salud y si el caso llegó a la Justicia.

Cometió un robo en un mercado y los vecinos le dieron una golpiza

El episodio se registró este domingo, minutos después de las 18, cuando efectivos policiales fueron alertados por un robo en un comercio ubicado en la intersección de las calles Natalio Burd y Leopoldo Lugones, en el barrio Sayhueque. Según la información oficial, un hombre había sustraído distintos artículos del local y se daba a la fuga.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el sospechoso ya había sido reducido por un empleado del comercio con la colaboración de vecinos del sector. El hombre, de 42 años, presentaba golpes visibles en el rostro, producto de una agresión previa a la llegada de las autoridades.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una mochila de color negro que el demorado llevaba consigo, en cuyo interior se hallaron diversos elementos cuya procedencia se encontraba bajo investigación y que estarían vinculados al robo denunciado por el comercio.

Robo comercio centenario

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hombre retenido se encuentra en situación de calle y cuenta con antecedentes por hechos similares, principalmente robos en comercios de la zona. Tras ser identificado, se dispuso su traslado preventivo al Hospital Natalio Burd, donde recibió atención médica y curaciones por las lesiones sufridas durante la agresión.

Este nuevo episodio de violencia generó preocupación y desde el entorno policial remarcaron que este tipo de situaciones pueden derivar en consecuencias graves tanto para los involucrados como para terceros, y reiteraron la importancia de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad ante cualquier delito.

En el caso tomó intervención la Fiscalía, que tras evaluar lo actuado dispuso que el hombre quedara notificado y recuperara la libertad, supeditado a la continuidad de la causa. La decisión se tomó luego de la demora inicial y de constatar su estado de salud, sin que se informaran, por el momento, cargos con prisión preventiva.

La investigación continúa en curso para determinar con precisión los elementos sustraídos, la responsabilidad del acusado y las circunstancias en las que se produjeron las agresiones.